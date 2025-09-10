Namorado de Iza compartilha foto de mulher sarada e print viraliza; quem é?
Yuri Lima, atual companheiro de Iza, foi flagrado repostando a foto de uma mulher de biquíni no Instagram. A interação, que logo foi apagada do ex-jogador, segue repercutindo nas redes sociais.
Mas, afinal, quem é a mulher da foto?
Adrielly Silva tem 22 anos e trabalha em uma clínica de estética. A jovem mora no Rio de Janeiro.
Ela tem pouco mais de 15 mil seguidores no Instagram. No perfil, a moça compartilha registros de viagens para Liverpool, Manchester e Nottingham.
Rotina de treinos também tem espaço na rede social.
Adrielly chegou a se pronunciar após a polêmica. Ela afirmou que não conhece o ex-jogador.
Ele, provavelmente, deve ter compartilhado a minha foto, porque estava lá todo mundo comentando e 'IZA', 'IZA', 'IZA', 'IZA', e essa foto minha é de 2024, se eu não me engano. E foi isso que aconteceu, gente, eu não tenho muito o que falar.