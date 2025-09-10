Príncipe Harry tem encontro com rei Charles pela primeira vez em 20 meses

LONDRES (Reuters) - O príncipe Harry tomou chá com o rei Charles nesta quarta-feira, o primeiro encontro entre os dois em 20 meses, no que pode ser um primeiro passo para resolver a tão divulgada separação entre pai e filho.

Harry, o Duque de Sussex, viu seu pai pela última vez em fevereiro de 2024, pouco depois do anúncio de que o rei estava em tratamento para uma forma não especificada de câncer.

O Palácio de Buckingham confirmou que Charles, de 76 anos, tomou um chá particular na Clarence House, em Londres, com seu filho nesta quarta-feira.

Harry, de 40 anos, viajou para o Reino Unido na segunda-feira para uma série de compromissos e, nesta quarta-feira, visitou um centro de pesquisa especializado na melhora do tratamento de vítimas de ferimentos causados por explosões.

Desde que se mudaram para a Califórnia, em 2020, onde agora moram com seus dois filhos, Harry e sua esposa norte-americana, Meghan, têm criticado a família real e a instituição em entrevistas, documentários de TV e na autobiografia de Harry, "O que Sobra".

Harry fez alguns comentários particularmente mordazes sobre Charles e seu irmão mais velho, o herdeiro do trono, príncipe William, o que levou a um rompimento total de seu relacionamento com a família.

Mas depois de perder uma batalha legal contra o governo britânico sobre sua segurança, Harry manifestou o desejo de uma reaproximação.

"É claro que alguns membros de minha família nunca me perdoarão por escrever um livro. É claro que eles nunca me perdoarão por muitas coisas. Mas você sabe... Eu adoraria uma reconciliação com minha família... Não faz mais sentido continuar lutando. E a vida é preciosa", disse ele à BBC.

Tanto o Palácio de Buckingham quanto os representantes de Harry mantiveram a boca fechada antes da visita do príncipe ao Reino Unido sobre se haveria uma reunião com o rei.

Mas o chefe de comunicações de Charles e representantes de Harry na mídia foram fotografados em julho em uma reunião secreta em Londres, no que jornais sugeriram que poderiam ser os primeiros passos para uma reconciliação.

(Reportagem de Michael Holden e William James)