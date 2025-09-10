Aliança inesperada: como será a volta de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'
Sandra, personagem de Flávia Alessandra, já tem dada para reaparecer em "Êta Mundo Melhor!". Nas cenas previstas para irem ao ar a partir de hoje, Celso (Rainer Cadete) se despede de Estela (Larissa Manoela) e ela pergunta sobre a vilã, que surgirá completamente diferente. Veja como será.
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
Desabafo em carta
Celso revela não ter notícias desde que a irmã fugiu da cadeia. Enquanto isso, Sandra escreve em seu diário que sente saudades do irmão. Ela agora vive na Europa após algumas fugas.
Em um castelo, a vilã surge transformada, mas mostra que continua ambiciosa e cheia de rancor. Ela se recusará a viver sem ter nada diante de tantas pessoas com muito. Na companhia do Barão Deschamps (Jaime Leibovitch), com quem tem planos de se casar e tomar sua fortuna, ela mantém o sonho de voltar ao Brasil como parte da realeza e deseja se vingar de todos que a humilharam.
Nova aliada
Mais tarde, em cenas previstas para irem ao ar a partir do dia 15, Sandra conhece Inês (Joana Solnado). Na ocasião, ela escreve mais uma vez no diário e sente a falta de Ernesto (Eriberto Leão).
Durante o lamento, ela observa Inês, uma mulher portuguesa que furta objetos enquanto caminha entre as pessoas. Ao vê-la contar o dinheiro roubado, Sandra a confronta e a chama de ladra.
Inês implora para não ser entregue e se oferece para se aliar a Sandra. A vilã propõe, então, que a moça se torne sua dama de companhia e passem a morar juntas. Inês aceita, mas desconfia das intenções da mulher.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.