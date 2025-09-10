Topo

Pitty usa bolsa de luxo avaliada em R$ 25 mil nos bastidores do The Town

Pitty durante show no The Town - Lucas Ramos/Brazil News
Pitty durante show no The Town Imagem: Lucas Ramos/Brazil News
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/09/2025 12h01

Pitty usou uma bolsa grifada, avaliada em R$ 25 mil, nos bastidores do The Town

O que aconteceu

Cantora se apresentou no último domingo (7). Ela foi uma das principais atrações do palco The One em dia marcado por grandes nomes do rock nacional e internacional.

Pitty compartilhou bastidores nas redes sociais. Para o show, ela usou um look inteiramente preto, com correntes espalhadas por cima de um blazer oversized e luvas transparentes.

Um dos acessórios da cantora é uma bolsa grifada. A peça, assinada por Alexander McQueen, está avaliada em mais de R$ 25 mil. Para fechar o look, Pitty usou uma bota preta de cano médio.

O show de Pitty no The Town foi marcado por grandes sucessos de sua carreira. A cantora apresentou faixas como "Equalize", "Admirável Chip Novo" e encerrou a apresentação ao som de "Me Adora".

Ela foi uma das únicas mulheres na programação do Dia do Rock no festival. Os shows do The Town retornam nesta sexta-feira (12), com nomes como Backstreet Boys, Ivete Sangalo, Luísa Sonza, Katy Perry e Mariah Carey no lineup.

