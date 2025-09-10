Pai do Pix: 'Tivemos de convencer os bancos dos benefícios do Pix'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Como o Pix nasceu; o Pix e os bancos; Pix fora do Brasil; Brasileiro sem Pix).



O Pix ampliou a inclusão financeira no Brasil, afirma Carlos Brandt, ex-funcionário do Banco Central e atual colaborador do FMI, em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas.

Segundo Brandt, o crescimento da base de clientes foi decisivo para convencer bancos a aderirem ao Pix, mesmo com a queda nas receitas de tarifas tradicionais.



Acho que um ponto central nessa discussão foi o aumento do bolo, ou seja, o aumento da base de clientes possível para todas essas instituições. [Foram] mais de 70 milhões de pessoas que efetivamente começaram a transacionar no digital com a chegada do Pix

Carlos Brandt

Ele lembra que, no início, houve resistência das instituições financeiras, que temiam perdas. O Banco Central precisou negociar e destacar os ganhos trazidos pela digitalização acelerada.

"Existia a necessidade de fazer com que todos esses atores, esses agentes que tinham que ser embarcados fossem convencidos da importância, da relevância, dos benefícios que um projeto como o PIX poderia trazer", coloca Brandt.

Brandt esclarece também que o regulamento do Pix proíbe a cobrança de tarifas de pessoas físicas em transações não comerciais.

O próprio regulamento do sistema não permite que pessoas físicas que estão fazendo uso não comercial da sua conta sejam cobradas pelo uso do Pix.

Carlos Brandt

Pix já é aceito fora do Brasil e integração internacional está nos planos, diz 'pai do Pix'

O Pix mostrou que era possível tornar os serviços financeiros mais rápidos e acessíveis. A partir dele, o Banco Central começou a explorar sinergias com outros sistemas, como o open finance, o que permitiu criar funcionalidades como o Pix por aproximação.

O impacto dessa tecnologia 100% brasileira foi além das fronteiras.

Hoje já é possível realizar alguns pagamentos via Pix em países como Argentina, Chile e Portugal. Carlos Eduardo Brant, o Pai do Pix, conta que até o nome da operação foi escolhido por ser curto e facilmente entendido em outros idiomas, sobretudo o inglês. Ainda não há um sistema tão amplamente adotado no mundo como o Pix, mas é possível encontrar semelhanças com o UPI, desenvolvido na Índia.

Ambos oferecem tecnologias como QR Code e chaves de identificação, mas a diferença está no contexto: enquanto o Pix alcançou 90% da população adulta brasileira, na Índia a taxa de adoção é de cerca de 50%. Segundo Brandt, o sucesso do Pix despertou o interesse de outros países, mas não existe uma fórmula que possa ser simplesmente replicada. Ele reforça que cada local tem suas necessidades, e ouvir as demandas da população antes de criar o produto foi uma das chaves para a adoção em massa do Pix.

'Pai do Pix' revela a maratona para o BC criar o Pix em plena pandemia

O Pix nasceu para simplificar a vida de quem movimenta dinheiro no Brasil. Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, o economista Carlos Brandt, também conhecido como "pai do Pix", explicou que reduzir os custos das operações bancárias, atender à demanda por inclusão financeira e acompanhar a necessidade de digitalização do setor estavam entre os objetivos iniciais da equipe responsável pela criação da tecnologia mais amada pelos brasileiros.

Mas essas definições não saíram apenas das ideias dos colaboradores do Banco Central. Elas estavam ancoradas em necessidades reais da população que, segundo Brandt, continuam mostrando quais são os caminhos e prioridades que o Pix deve seguir no futuro.

"Ficou claro, a partir desse estudo, que havia algumas fricções, como o custo expressivo para a realização de pagamentos e a necessidade de um instrumento que pudesse suportar melhor as transações."

Carlos Brandt

A serviço do FMI fora do Brasil, 'pai do Pix' sente falta de duas coisas: "Pix e churrasco"



O Pix nasceu multiproposta e universal, pensado para ser alternativa a outros meios de pagamento. Para o futuro, a ideia é acompanhar as necessidades que vão surgindo junto com as novas tecnologias e com modelos de negócio inovadores. Segundo Carlos Eduardo Brandt, o Pai do Pix, as novidades serão implementadas passo a passo, sempre com lastro nas necessidades reais dos usuários.

O próximo grande movimento é o Pix parcelado. Mas, quando se fala em crédito, a cautela é maior.

O Pix é um ecossistema de pagamentos, não de crédito.

A lógica é apoiar todas as inovações que fizerem sentido para o ecossistema e trouxerem segurança. O foco atual é fortalecer a operação para que integrações futuras com carteiras digitais e outras soluções aconteçam de forma sólida. O Pix também já é visto como um produto de exportação nacional. O mundo inteiro acompanha o que o Brasil está fazendo, embora os desafios para transformar o Pix num sistema de pagamentos internacionais ainda sejam grandes.

DEU TILT

Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre as tecnologias que movimentam os humanos por trás das máquinas. O programa é publicado às terças-feiras no YouTube do UOL e nas plataformas de áudio. Assista ao episódio da semana completo.