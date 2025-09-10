Topo

Entretenimento

O elogio ardiloso de Odete que põe Marco Aurélio no limbo em 'Vale Tudo'

Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio (Alexandre Nero) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/09/2025 18h56

Odete (Debora Bloch) usa um de seus artifícios para mostrar que manda no capítulo quarta-feira (10) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. A partir daí, o empresário se torna alvo da vilã, que deixa escapar um comentário sutil, deixando o funcionário com a pulga atrás da orelha.

Não demora muito e Marco Aurélio estranha o elogio que Odete faz à clínica de estética de Leila. Com isso, ele já se prepara para o pior.

Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Marco Aurélio avisa a Leila que eles foram denunciados.

Ainda hoje, Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA. Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 5565 votos
9,20%
Fábio Rocha/Globo
7,92%
Divulgação/Globo
1,33%
Manoella Mello/Globo
18,01%
Manoella Mello/Globo
4,37%
Fabio Rocha/Globo
1,08%
Fábio Rocha/Globo
12,42%
Marcos Serra Lima/Globo
3,31%
Marcos Serra Lima/Globo
24,98%
Reprodução/Instagram
0,63%
Manoella Mello/Globo
16,77%
Fábio Rocha/Globo
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Entretenimento

Moto zero e Pix robusto: o presente inusitado de Ana Castela à amiga

Whoopi Goldberg descarta aposentadoria: 'Preciso seguir pagando as contas'

Noivo de Giulia Be é parente de ex-presidente dos EUA e ex de Taylor Swift

O elogio ardiloso de Odete que põe Marco Aurélio no limbo em 'Vale Tudo'

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 11/9 a 20/9

Mart'nália completa 60 anos e celebra com bolo em formato de órgão genital

Príncipe Harry tem encontro com rei Charles pela primeira vez em 20 meses

Luizinho em História de Amor, ator largou a TV em 2004; veja como ele está

'Dona de Mim': a decisão de Leo que muda a vida de Sofia e de muita gente

Raul Gil reaparece em vídeo após receber alta hospitalar; veja o que ele disse

Caetano, Gil, Ney e Ivete participam de especial de 25 anos do 'Altas Horas'