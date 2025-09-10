Topo

Entretenimento

Moto zero e Pix robusto: o presente inusitado de Ana Castela à amiga

Ana Castela presenteia a amiga de infância Ana Alice Mirandola - Reprodução/ Instagram
Ana Castela presenteia a amiga de infância Ana Alice Mirandola Imagem: Reprodução/ Instagram
do UOL

Colaboração para Splash

10/09/2025 19h12

A cantora Ana Castela, 21, surpreendeu uma de suas amigas de infância, a estudante de medicina Ana Alice Mirandola, 21: a universitária ganhou da amiga nada menos que uma moto zero quilômetro e ainda recebeu um Pix robusto para ajudá-la a seguir focada nos estudos.

O que aconteceu

A estudante compartilhou a surpresa em suas redes sociais, posando ao lado do veículo recém-adquirido. Ana Alice é natural de Sete Quedas (MS) - a mesma cidade onde a sertaneja viveu antes de se mudar para Londrina (PR).

Quando a linguagem de amor da sua amiga é dar presentes... (ela não sabe dar uma lembrancinha). Ana Alice em post do Instagram.

O presente luxuoso veio acompanhado de um incentivo extra. "Para você estudar muito e ser a minha médica", escreveu Ana Castela, na mensagem que enviou junto com o Pix. A amiga respondeu: "Pode deixar que estou estudando muito para isso".

Ana Alice ainda complementou: "Não tenho palavras para descrever a sensação que senti com essa surpresa! Deus sabia muito bem o que estava fazendo quando te honrou, você merece todo o sucesso que tem e muito mais! Obrigada por tudo, eu amo você".

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Um dos melhores épicos de aventura histórica está disponível no Disney+

Moto zero e Pix robusto: o presente inusitado de Ana Castela à amiga

Whoopi Goldberg descarta aposentadoria: 'Preciso seguir pagando as contas'

Noivo de Giulia Be é parente de ex-presidente dos EUA e ex de Taylor Swift

O elogio ardiloso de Odete que põe Marco Aurélio no limbo em 'Vale Tudo'

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 11/9 a 20/9

Mart'nália completa 60 anos e celebra com bolo em formato de órgão genital

Príncipe Harry tem encontro com rei Charles pela primeira vez em 20 meses

Luizinho em História de Amor, ator largou a TV em 2004; veja como ele está

'Dona de Mim': a decisão de Leo que muda a vida de Sofia e de muita gente

Raul Gil reaparece em vídeo após receber alta hospitalar; veja o que ele disse