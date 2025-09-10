Moto zero e Pix robusto: o presente inusitado de Ana Castela à amiga

A cantora Ana Castela, 21, surpreendeu uma de suas amigas de infância, a estudante de medicina Ana Alice Mirandola, 21: a universitária ganhou da amiga nada menos que uma moto zero quilômetro e ainda recebeu um Pix robusto para ajudá-la a seguir focada nos estudos.

O que aconteceu

A estudante compartilhou a surpresa em suas redes sociais, posando ao lado do veículo recém-adquirido. Ana Alice é natural de Sete Quedas (MS) - a mesma cidade onde a sertaneja viveu antes de se mudar para Londrina (PR).

Quando a linguagem de amor da sua amiga é dar presentes... (ela não sabe dar uma lembrancinha). Ana Alice em post do Instagram.

O presente luxuoso veio acompanhado de um incentivo extra. "Para você estudar muito e ser a minha médica", escreveu Ana Castela, na mensagem que enviou junto com o Pix. A amiga respondeu: "Pode deixar que estou estudando muito para isso".

Ana Alice ainda complementou: "Não tenho palavras para descrever a sensação que senti com essa surpresa! Deus sabia muito bem o que estava fazendo quando te honrou, você merece todo o sucesso que tem e muito mais! Obrigada por tudo, eu amo você".