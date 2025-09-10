Morre Meire Morato, mãe de Lucas Morato e ex-esposa de Péricles

Meire Morato, mãe do cantor Lucas Morato, 32, e ex-esposa de Péricles, morreu hoje aos 56 anos.

O que aconteceu

Morato estava internada em uma unidade de terapia intensiva desde o início do mês.

A família confirmou o falecimento, mas não revelou a causa da morte. O velório e o sepultamento acontecem ainda hoje, no Cemitério da Saudade, em Guarujá, no litoral de São Paulo.

Em nota publicada nas redes sociais, a equipe de Lucas Morato lamentou a perda.

É com imensa dor que comunicamos o falecimento de Dona Meire Morato, mãe de nosso querido Lucas Morato. Mulher de muita força, que lutou com coragem, agora merece descansar em paz. Neste momento de profunda tristeza, pedimos a todos os fãs, amigos e parceiros que compreendam a necessidade de recolhimento da família.

Comunicado publicado pela equipe do cantor

Durante a internação, Lucas pediu orações e mensagens de apoio ao público. O cantor também cancelou os shows que faria entre os dias 5 e 7 de setembro para permanecer ao lado da mãe no hospital.