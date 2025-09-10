Vitória de Meta e TikTok força Europa a mudar 'taxação' de Big Techs

Meta e TikTok contestaram na Justiça a forma como a Comissão Europeia cobra taxas de Big Techs. A Justiça de Luxemburgo deu causa ganha para as companhias, e isso fará com que o bloco econômico crie nova regra para cálculo de cobrança.

O que aconteceu

Decisão foi proferida hoje e decisão tem relação com "taxa de supervisão". As empresas contestaram na Justiça uma taxa cobrada pela Comissão Europeia para supervisionar as plataformas. Tarifa é cobrada pelo bloco para fiscalizar se plataformas digitais cumprem a DSA (Lei de Serviços Digitais), que busca regular o ambiente digital europeu e que existe desde 2022.

Justiça acatou reclamação de TikTok e Meta e disse que cobrança é desproporcional. As empresas devem pagar uma taxa baseada no número médio mensal de usuários, e ela não pode superar 0,05% de receita anual global da companhia. Em audiência em junho, as duas empresas argumentaram que não estavam claros os dados considerados para a tarifa.

"Contagem dupla" e liberação de pagamento para quem tiver prejuízo. Essas são as principais reclamações das companhias. O TikTok alegou que a comissão cobrava duas vezes por usuário, se ele acessasse a plataforma por celular e computador. Já a Meta, dizia que cobrança deveria ser feita baseada apenas em usuários da região e que liberar pagamento para quem não tiver resultado positivo, puniria injustamente empresas lucrativas.

Justiça determinou que Comissão Europeia reformule regras, mas não exige reembolso de cobranças já feitas. Corte de Luxemburgo solicitou que bloco tem 12 meses para corrigir sua metodologia.

Comissão Europeia considera a correção um procedimento "puramente formal". Em comunicado, um porta-voz relatou que "agora temos 12 meses para adotar uma norma para formalizar o cálculo da taxa e aprovar novas decisões de implementação".

Apenas empresas com muitos usuários devem pagar a taxa de supervisão na Europa. A regra é que plataformas pagantes tenham 45 milhões de usuários mensais ou mais. Fora TikTok e Meta, são também cobradas Microsoft, Amazon, Apple, Google, Snapchat, Pinterest, Booking.com e Alibaba. A exceção é a Wikipedia, que não tem fins lucrativos.

*Com informações da Reuters