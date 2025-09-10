Topo

Mart'nália completa 60 anos e celebra com bolo em formato de órgão genital

Mart"nália completou 60 anos - Fernando Maia/UOL
Imagem: Fernando Maia/UOL
10/09/2025 18h38

Mart'nália completou 60 anos no domingo passado (7) em grande estilo. Para celebrar a data, a cantora organizou uma festa intimista cercada de amigos e familiares, em clima de Vila Isabel.

O que chamou a atenção dos convidados e logo se espalhou pelas redes sociais foi o bolo de aniversário. No centro da mesa, ele roubou a cena com seu formato ousado - de vagina.

O bolo foi feito pelo confeiteiro Eduardo Carvalho. Ele foi oferecido como presente pelo amigo Evandro Rius e rapidamente viralizou quando as fotos começaram a circular na internet.

Nos registros, amigos da cantora reagiram com bom humor: "Amooo", escreveu um deles. Outro publicou entre risos: "E esse bolo [emoji de gargalhada]".

Entre os convidados estava Martinho da Vila, pai da cantora e um dos grandes nomes do samba. Nas redes sociais, ele não deixou a data passar em branco: "Hoje é dia da minha filha! Vivaaa!", escreveu. A postagem recebeu uma enxurrada de mensagens carinhosas de fãs exaltando a artista: "Vida longa e muita inspiração sempre", desejou uma internauta.

