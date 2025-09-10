Maestro João Carlos Martins receberá prêmio das mãos da Rainha Sofia da Espanha

No próximo mês, o maestro brasileiro João Carlos Martins deverá embarcar para a Espanha, onde receberá, das mãos da Rainha Sofia, o Prêmio Por Toda Uma Vida Profissional José Manuel Martínez Martínez. Concedido pela Fundação Mapfre, o prêmio é destinado a personalidades que dedicaram sua trajetória ao bem-estar social. A estilista Carolina Herrera, a atriz Núria Espert e o piloto Carlos Sainz Cenamor são alguns dos nomes que já receberam a premiação no passado. Martins será o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio.

Em 2006, o maestro criou a Fundação Bachiana, com o propósito de democratizar ao cesso à cultura e formar jovens talentos da música em comunidades vulneráveis. Nos quase 20 anos de atuação, a Fundação levou formação musical a milhares de crianças e adolescentes. Além da Fundação Bachiana, João Carlos Martins fundou o coro Somos Iguais, formado por jovens refugiados, e ainda atua como orientador do projeto Orquestrando, que reúne mais de 750 orquestras, bandas e grupos musicais formados por jovens talentos em todo o País.

O maestro receberá uma premiação de 40 mil euros. A cerimônia acontecerá no dia 8 de outubro, no Casino de Madri, na capital espanhola.