Topo

Entretenimento

Maestro João Carlos Martins receberá prêmio das mãos da Rainha Sofia da Espanha

10/09/2025 12h10

No próximo mês, o maestro brasileiro João Carlos Martins deverá embarcar para a Espanha, onde receberá, das mãos da Rainha Sofia, o Prêmio Por Toda Uma Vida Profissional José Manuel Martínez Martínez. Concedido pela Fundação Mapfre, o prêmio é destinado a personalidades que dedicaram sua trajetória ao bem-estar social. A estilista Carolina Herrera, a atriz Núria Espert e o piloto Carlos Sainz Cenamor são alguns dos nomes que já receberam a premiação no passado. Martins será o primeiro brasileiro a ganhar o prêmio.

Em 2006, o maestro criou a Fundação Bachiana, com o propósito de democratizar ao cesso à cultura e formar jovens talentos da música em comunidades vulneráveis. Nos quase 20 anos de atuação, a Fundação levou formação musical a milhares de crianças e adolescentes. Além da Fundação Bachiana, João Carlos Martins fundou o coro Somos Iguais, formado por jovens refugiados, e ainda atua como orientador do projeto Orquestrando, que reúne mais de 750 orquestras, bandas e grupos musicais formados por jovens talentos em todo o País.

O maestro receberá uma premiação de 40 mil euros. A cerimônia acontecerá no dia 8 de outubro, no Casino de Madri, na capital espanhola.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Último show de Angela Ro Ro será exibido na TV

Maestro João Carlos Martins receberá prêmio das mãos da Rainha Sofia da Espanha

Grávida entra em trabalho de parto durante gravação de videocast sobre maternidade

Laura Pausini anuncia show no Brasil

Pitty usa bolsa de luxo avaliada em R$ 25 mil nos bastidores do The Town

Aliança inesperada: como será a volta de Sandra em 'Êta Mundo Melhor!'

Brasil está na moda? País mostra força com filmaços em pré-lista ao Oscar

The Voice Brasil: Péricles explica função de técnico e exalta Boninho

Série "Ruptura" aborda alienação a caminho dos Emmys de domingo

'Êta Mundo Melhor!': o reencontro explosivo entre Ernesto e Candinho

Ticiane na Globo? Bárbara Saryne se empolga e destaca 'espontaneidade'