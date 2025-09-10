Luizinho em História de Amor, ator largou a TV em 2004; veja como ele está

André Ricardo interpretou o menino Luizinho em "História de Amor", novela exibida na faixa especial da Globo e que termina nesta sexta-feira (12). Segundo ele, a carreira de ator não deu certo e, por isso, precisou seguir outros rumos.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Por onde anda André Ricardo?

André Ricardo fez Luizinho em "História de Amor", o filho de Assunção (Nuno Leal Maia) e irmão de Joyce (Carla Marins). Antes e depois desse trabalho, na Globo, fez ainda Você Decide, "Memorial de Maria Moura" (1994) e "Chiquinha Gonzaga" (1999).

Eu era fissurado no Nuno [Leal Maia], uma pessoa incrível comigo. Eu olhava para ela [Regina Duarte] e parecia que eu estava vendo um ET. Na época, ela estava no auge. Ela era incrível, uma atriz incrível e uma pessoa maravilhosa. André Ricardo, ator, ao portal Purepeople

Valkíria (Claudia Mauro), Assunção (Nuno Leal Maia) e Luizinho (André Ricardo) em 'História de Amor' Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Seu último trabalho na TV foi em "Metamorphoses" (2004), na Record. No currículo, André também tem comerciais, trabalhos com dublagem e nos cinemas. Para ele, o filme que mais gostou de fazer foi "Villa-Lobos - Uma Vida de Paixão", protagonizado por Antônio Fagundes e Marcos Palmeira.

André Ricardo se formou em direito e focou a área trabalhista. "Eu sempre tive medo de não ter uma profissão. Eu queria que [a carreira artística] desse certo, mas não deu, então, fui tentar outra coisa", disse ele ao Purepeople, que entrou para a faculdade aos 17 anos.

No último mês, o advogado revelou que tomou outra decisão em relação à vida profissional. Apesar da formação em direito, André migrou para a área de e-commerce, especializando-se em fidelização de clientes, após ser indicado por um amigo de infância que reconheceu seu talento para o setor.