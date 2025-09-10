Topo

Entretenimento

James McAvoy é atacado em bar durante Festival de Toronto

Estrela de X-Men, James McAvoy - Getty Images
Estrela de X-Men, James McAvoy Imagem: Getty Images
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

10/09/2025 09h49

James McAvoy, conhecido por viver o Professor Xavier na franquia X-Men, foi agredido em um bar ontem, em Toronto, no Canadá.

O que aconteceu

O ator escocês está na cidade para prestigiar o Festival de Cinema de Toronto, onde lançou seu primeiro longa como diretor. No sábado (6), McAvoy participou da première internacional de California Schemin', ao lado da esposa, Lisa Liberati. O filme marca sua estreia atrás das câmeras e foi exibido durante o evento.

De acordo com a revista People, dois dias depois, o artista aproveitou a folga para se reunir com produtores do projeto em um bar. Porém, pouco antes da meia-noite, acabou sendo surpreendido com um soco no rosto por um homem que já estava sendo retirado do local.

Testemunhas afirmaram que McAvoy tentou evitar a briga e acalmar a situação. O ator, que continuou no estabelecimento, precisou ser protegido por pessoas próximas quando o agressor insistiu em se aproximar.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Virginia canta música sobre amor por ex em festa com Zé Felipe: 'Não vai'

Criadora de conteúdo adulto está no Casamento às Cegas 50+: 'Casei ou não?'

James McAvoy é atacado em bar durante Festival de Toronto

Namorado de Iza compartilha foto de mulher sarada e print viraliza; quem é?

'Vale Tudo' hoje (10): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Morre Meire Morato, mãe de Lucas Morato e ex-esposa de Péricles

'Dona de Mim' hoje (10): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Rosiane Pinheiro detalha falta de libido: 'Eu fiquei quase um ano sem sexo'

'Êta Mundo Melhor!' hoje (10): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero

Esquecida no 'churrasco', Fátima usa gestação para se reerguer em Vale Tudo