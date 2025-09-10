Não sabe em que ordem maratonar 'Invocação do Mal'? A gente ajuda

Está em cartaz nos cinemas "Invocação do Mal 4: O Último Ritual", anunciado como o capítulo final da história de Ed e Lorraine Warren. Ficou com vontade de maratonar todo o universo expandido?

Saiba por onde começar:

'A Freira' (2018)

Tudo começa em 1952, quando uma jovem freira comete suicídio no convento onde vivia enclausurada na Romênia. Então, um padre com um passado assombrado e uma noviça prestes a fazer seus votos finais são enviados do Vaticano para investigar o caso.

'Annabelle 2: A Criação do Mal' (2017)

Em 1955, um casal abriga em sua casa uma freira e várias meninas de um orfanato que foi fechado. Eles logo se tornam alvos de Annabelle, criação tenebrosa a possuída criação do homem.

'A Freira 2' (2023)

Em 1956, na França, um padre é assassinado e a irmã Irene mais uma vez fica cara a cara com Valak, a freira demoníaca. É aqui que segredos começam a ligar a história dela à de Lorraine Warren.

'Annabelle' (2014)

Em 1967, busca o presente ideal para sua esposa grávida. Ela fica feliz ao receber a boneca vintage, mas tudo muda quando membros de uma seita satânica invadem a casa do casal e acabam transformando a boneca numa receptora de uma entidade do mal.

'Invocação do Mal' (2013)

Em 1971, os investigadores paranormais mundialmente renomados Ed e Lorraine Warren são chamados para ajudar uma família aterrorizada por uma presença obscura em uma fazenda isolada.

'Annabelle 3: De Volta Para Casa' (2019)

Ed e Lorraine mantêm Annabelle trancada em uma sala de artefatos em sua casa. No entanto, em 1972, a boneca consegue despertar outros espíritos malignos e ameaça a jovem filha do casal e suas amigas.

'A Maldição da Chorona' (2019)

Reza a lenda que a Chorona é o espírito de uma mulher que afogou seus filhos após um ataque de ciúmes e depois se jogou no rio, se debulhando em lágrimas. Agora ela chora eternamente, indo atrás e capturando outras crianças para substituir seus filhos. Em 1973, uma assistente social e mãe solo começa a ver semelhanças entre um caso que está investigando e a entidade sobrenatural.

'Invocação do Mal 2' (2016)

Em 1977, Lorraine e Ed viajam até o norte de Londres para ajudar uma mãe solo que cria quatro filhos sozinha em uma casa atormentada por espíritos malignos. Aqui, entendemos a ligação de Valak com o passado religioso de Ed.

'Invocação do Mal 3: A Ordem do Demônio' (2021)

Em 1981, pela primeira vez na história dos Estados Unidos, um homem alega ter sido vítima de possessão demoníaca para se defender num caso de assassinato.

'Invocação do Mal 4: O Último Ritual' (2025)

Em 1986, Ed e Lorraine são chamados para investigar aparições suspeitas na casa de uma família. Chegando lá, percebem que a entidade responsável pela assombração é o primeiro demônio que encontraram em suas carreiras — mas, na época, ficaram com medo e fugiram.