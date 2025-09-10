Novo golpe usa CNH irregular como isca para roubar dinheiro de vítimas

Uma nova campanha de cibercriminosos tenta enganar vítimas dizendo que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) delas está irregular e que para resolver o problema é necessário pagar uma taxa via Pix.

O que aconteceu

CNH irregular é usada como isca para aplicar golpes financeiros. A campanha foi descoberta pela empresa de segurança Kaspersky, e no golpe é dito que o documento está supostamente vencido ou cancelado. Em uma variação do ataque, é oferecido o acesso à CNH Social - um programa governamental que oferece o documento gratuitamente.

Ameaça ocorre via SMS com o envio de link, anúncios em redes sociais e links patrocinados em buscadores. A Kaspersky informa ter detectado pelo menos 12 sites falsos usados na fraude; a empresa, porém, diz que novas páginas são criadas diariamente.

Site falso usado em golpe que prometia regularizar CNH Imagem: Reprodução/Kaspersky

Página para "regularizar" situação exige pagamento via Pix. Os valores pagos variam entre R$ 30 e R$ 80, e a quantia vai para uma conta de uma pessoa física (geralmente um laranja) - o que é um sinal de alerta, dado que taxas governamentais usam sempre uma conta de pessoa jurídica (com CNPJ). Uma vez que a transferência é feita para os golpistas, fica difícil recuperar, pois a quantia é rapidamente transferida para outras contas.

O uso de uma taxa de baixo valor também é estratégico, pois a vítima tende a não desconfiar e a pagar sem pesquisar. O cidadão precisa ter muito cuidado e sempre buscar os canais oficiais do DETRAN de seu estado para qualquer procedimento

Fabio Assolini, diretor da Equipe Global de Pesquisa e Análise da Kaspersky para a América Latina, em nota à imprensa

Senatran diz que comunicação sobre CNH é feita apenas por canais oficiais. A Secretaria Nacional de Trânsito cita o aplicativo Carteira Digital de Trânsito e o portal do Senatran. Por meio deste link, do Senatran, é possível digitar informações da CNH e checar o status do documento.

Como evitar cair no golpe da CNH irregular