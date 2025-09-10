Topo

Giulia Be sobre convidados do casamento: 'Se tem Trump, vai ter Lula'

Giulia Be e Kennedy Imagem: Reprodução
Ane Cristina
do UOL

De Splash, em São Paulo

10/09/2025 05h30

Giulia Be, 26, decidiu adiar o casamento com Conor Kennedy, 31, para o ano que vem.

A cerimônia, marcada inicialmente para novembro de 2025, foi remarcada para junho do ano que vem porque a cantora vai lançar um álbum. "Eu já tava mandando referência do álbum pra wedding planner ("cerimonialista", em tradução livre), tava tudo confuso, então tô feliz com minha decisão", contou em entrevista a Splash no The Town, em São Paulo.

E o novo projeto musical é bem grande: na semana anterior, Giulia havia gravado 20 clipes. "É o projeto da minha vida. São as melhores músicas que eu já escrevi, sem sombra de dúvida. É um projeto em 3 idiomas, então, finalmente vou poder mostrar uma bela trifurcação das minhas 3 vertentes e eu tô muito animada para ver a recepção do público".

Sobre o casamento, Giulia está no processo de cortar convidados da lista. "Primeiro tem aquela coisa 'Meu Deus, eu vou casar' e aí você começa a fazer uma lista, faz uma lista de mil pessoas e pensa: 'Será que eu quero essas mil pessoas no meu casamento?' Então, agora eu tô no processo de cortar a lista e tá sendo legal também, meio que repensar e fazer um casamento que tenha a nossa cara no final do dia".

Há alguns meses, uma parte do que seria a lista de convidados vazou, e Trump estava entre os nomes. Ela explica que o pai do noivo tem a lista de convidados dele. "E eu e o Conor temos a nossa. Então, se tem Trump, vai ter Lula também, sabe?", diz a cantora.

