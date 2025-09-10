Topo

Fofoca Awards 2025: veja os vencedores do prêmio que homenageia fofoqueiros

Fofoca Awards teve sua segunda edição Imagem: UOL
do UOL

De Splash, em São Paulo

10/09/2025 23h09

A segunda edição do Fofoca Awards elegeu os destaques do jornalismo de fofoca do Brasil nesta quarta-feira (10).

Veja os vencedores

  • Homenageada - Sonia Abrão
  • Fofoqueiro Revelação - Gustavo Coruja
  • Programa de Fofoca - Rádio - Kaká Meyer - Band FM/ São Paulo
  • Canal YouTube ou Podcast - Camarote da Fofoca
  • Fofoca Internacional - Traição CEO no show do Coldplay
  • @ de Fofoca - Portal Leo Dias
  • Fofoca Nacional - Briga pela guarda do filho da Marília Mendonça
  • Programa de Fofoca na TV - A Hora da Venenosa (TV Record)
  • Fofoqueiro do Ano - Leo Dias
Fofoca Awards

A cerimônia foi realizada no Cineclube Cortina, em São Paulo. O projeto é idealizado por Keila Jimenez e Dennys Motta, com produção de Lallo Amaral.

As categorias Fofoqueiro do Ano, Fofoca Internacional, Fofoca Nacional e Fofoca do Ano tiveram votação popular no UOL, garantindo o engajamento de milhões de internautas.

A jornalista Sonia Abrão foi a homenageada da noite. Convidados especiais entregaram os troféus: Renato Ambrosio, Reinaldo Gottino e Chico Barney.

