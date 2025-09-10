Fofoca Awards 2025: veja os vencedores do prêmio que homenageia fofoqueiros

De Splash, em São Paulo

A segunda edição do Fofoca Awards elegeu os destaques do jornalismo de fofoca do Brasil nesta quarta-feira (10).

Veja os vencedores

Homenageada - Sonia Abrão

- Sonia Abrão Fofoqueiro Revelação - Gustavo Coruja

- Gustavo Coruja Programa de Fofoca - Rádio - Kaká Meyer - Band FM/ São Paulo

- Kaká Meyer - Band FM/ São Paulo Canal YouTube ou Podcast - Camarote da Fofoca

- Camarote da Fofoca Fofoca Internacional - Traição CEO no show do Coldplay

- Traição CEO no show do Coldplay @ de Fofoca - Portal Leo Dias

- Portal Leo Dias Fofoca Nacional - Briga pela guarda do filho da Marília Mendonça

- Briga pela guarda do filho da Marília Mendonça Programa de Fofoca na TV - A Hora da Venenosa (TV Record)

- A Hora da Venenosa (TV Record) Fofoqueiro do Ano - Leo Dias

Fofoca Awards 2025: Leo Dias venceu os prêmios de fofoqueiro e @ do ano Imagem: Arte/Splash UOL

Fofoca Awards

A cerimônia foi realizada no Cineclube Cortina, em São Paulo. O projeto é idealizado por Keila Jimenez e Dennys Motta, com produção de Lallo Amaral.

As categorias Fofoqueiro do Ano, Fofoca Internacional, Fofoca Nacional e Fofoca do Ano tiveram votação popular no UOL, garantindo o engajamento de milhões de internautas.

A jornalista Sonia Abrão foi a homenageada da noite. Convidados especiais entregaram os troféus: Renato Ambrosio, Reinaldo Gottino e Chico Barney.