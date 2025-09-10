Final de 'História de Amor': veja tudo o que acontece no último capítulo

O último capítulo de "História de Amor", exibida na faixa especial da Globo, irá ao ar na sexta-feira (12), trazendo finais surpreendentes para diversos personagens.

O que vai acontecer

Assunção (Nuno Leal Maia) aceita a realidade e encontra um novo propósito. Assunção recebe a notícia mais difícil de sua vida: a paralisia é irreversível. Conformado, o ex-atleta decide seguir adiante ao lado de Valquíria (Cláudia Mauro). Juntos, eles iniciam uma nova jornada pela defesa dos direitos das pessoas com deficiência.

Xavier (Ricardo Petráglia) muda de vida com a sorte. Ele ganha um carro importado em uma rifa. Mas a vitória traz confusão. Marta (Bia Nunnes) quer vender o automóvel para pagar dívidas, enquanto Ritinha (Ingrid Fridman) e o pai sonham em ficar com o carrão.

Bia Nunnes como Marta em 'História de Amor'; ao lado, a atriz com Ricardo Petraglia, seu par na novela de 1995 Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Casamento de Bianca (Maria Ribeiro) e Daniel (José de Abreu). Na festa, Fábio (Guilherme Faro) surpreende ao pedir Soninha (Flávia Alessandra) em casamento. Pouco depois, ela pega o buquê da noiva, reforçando o clima de romance.

A celebração ainda mostra outros casais felizes. Mariana (Monique Curi) e Renato (Marcelo Saback), Leozinho (Hugo Gross) e Lu (Anna de Aguiar), além de Wandinha (Cláudia Lira) e Fabrício (Fábio Junqueira).

Daniel (José de Abreu) e Bianca (Maria Ribeiro) em 'História de Amor' Imagem: Reprodução/Globo

Joyce fica com Caio e Bruno vai morar fora do Brasil. Durante a festa, Bruno (Cláudio Lins) se despede de Joyce antes de partir para os Estados Unidos. A jovem assume uma nova fase ao lado de Caio (Ângelo Paes Leme), criando a filha dos dois. Enquanto isso, Bruno conversa com Marininha (Christine Fernandes), que promete esperar pelo músico.

Joyce (Carla Marins) e Caio (Angelo Paes Leme) em 'História de Amor' Imagem: Divulgação/Globo

Olga chega aos 90 anos realizando um sonho. Durante o casamento da neta, ela descobre que ganhará um bisneto. A matriarca se emociona com a notícia e ainda recebe uma homenagem especial: um show de fogos com a frase "Viva Olga!".

Novos começos para Paula e Dalva. Paula (Carolina Ferraz) decide deixar Carlos para trás e viaja para Nova York. No aeroporto, conhece um novo pretendente rico e charmoso. Já Dalva (Ana Rosa) retorna para Teresópolis. Depois de ser rejeitada por Caio, ela escolhe recomeçar ao lado do marido Urbano (Sebastião Vasconcelos).

Carolina Ferraz termina 'História de Amor' com namorado rico Imagem: Bazilio Calazans/Globo

Helena e Carlos têm final feliz. Após a festa de casamento, Helena e Carlos deixam o sítio e voltam ao Rio. Ele conta que Sheila (Lilia Cabral) se mudou para a cidade dos pais e agora trabalha em um posto de saúde com crianças. Na última cena, o casal enfrenta um engarrafamento no mesmo ponto em que toda a trama começou, quando Carlos conheceu Joyce. A tensão é quebrada com uma revelação divertida: não se trata de um acidente, mas de uma gravação de novela.