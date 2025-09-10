Filho de Fábio Assunção festeja formatura na faculdade: '4 anos de esforço'

João Assunção, 22, acaba de se formar na faculdade de Relações Internacionais.

O que aconteceu

O rapaz festejou a conquista com um post em suas redes sociais. "Oficialmente, agora com diploma, internacionalista. Me emocionei bastante na cerimônia. Foram 4 anos de bastante esforço. Dias longos, estressantes e difíceis, mas que me fizeram crescer. Muito grato por isso! Por ter continuado, mesmo não sendo a prioridade na minha vida. E agora já foi! Formado sem DPs, 4 anos certinho, e pronto para os próximos passos da vida. Vambora!", comemorou ele, em post no Instagram.

João é filho do ator Fábio Assunção, 54, com a relações-públicas Priscila Borgonovi, 44. Eles foram casados entre 2002 e 2005.

Fábio também é pai das meninas Ella Felipa, 14, e Alana, 4. A primeira é fruto de sua relação com a fotógrafa Karina Tavares, enquanto a segunda veio do casamento de três anos do ator com a advogada Ana Verena, de quem se separou em 2023.