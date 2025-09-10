Topo

Entretenimento

Filho de Fábio Assunção festeja formatura na faculdade: '4 anos de esforço'

João Assunção é o filho mais velho de Fábio Assunção - Reprodução/Instagram
João Assunção é o filho mais velho de Fábio Assunção Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

10/09/2025 19h53

João Assunção, 22, acaba de se formar na faculdade de Relações Internacionais.

O que aconteceu

O rapaz festejou a conquista com um post em suas redes sociais. "Oficialmente, agora com diploma, internacionalista. Me emocionei bastante na cerimônia. Foram 4 anos de bastante esforço. Dias longos, estressantes e difíceis, mas que me fizeram crescer. Muito grato por isso! Por ter continuado, mesmo não sendo a prioridade na minha vida. E agora já foi! Formado sem DPs, 4 anos certinho, e pronto para os próximos passos da vida. Vambora!", comemorou ele, em post no Instagram.

Relacionadas

Ex-BBB Isabelle Nogueira será tema de enredo no próximo Carnaval

Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e choca público

Gagliasso desabafa após ser cobrado por Piovani: 'Pessoas problemáticas'

João é filho do ator Fábio Assunção, 54, com a relações-públicas Priscila Borgonovi, 44. Eles foram casados entre 2002 e 2005.

Fábio também é pai das meninas Ella Felipa, 14, e Alana, 4. A primeira é fruto de sua relação com a fotógrafa Karina Tavares, enquanto a segunda veio do casamento de três anos do ator com a advogada Ana Verena, de quem se separou em 2023.

joão assunção - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 11/9 a 20/9

Filho de Fábio Assunção festeja formatura na faculdade: '4 anos de esforço'

Um dos melhores épicos de aventura histórica está disponível no Disney+

Moto zero e Pix robusto: o presente inusitado de Ana Castela à amiga

Whoopi Goldberg descarta aposentadoria: 'Preciso seguir pagando as contas'

Noivo de Giulia Be é parente de ex-presidente dos EUA e ex de Taylor Swift

O elogio ardiloso de Odete que põe Marco Aurélio no limbo em 'Vale Tudo'

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 11/9 a 20/9

Mart'nália completa 60 anos e celebra com bolo em formato de órgão genital

Príncipe Harry tem encontro com rei Charles pela primeira vez em 20 meses

Luizinho em História de Amor, ator largou a TV em 2004; veja como ele está