'Êta Mundo Melhor!': o reencontro explosivo entre Ernesto e Candinho
Ernesto (Eriberto Leão) fugirá novamente e será visto por Candinho (Sérgio Guizé) desta quarta-feira (10) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).
- Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.
O que vai acontecer
Estela fica sabendo que não foi a única vítima de Ernesto. Celso conta a Estela que o vilão também enganou sua irmã e Filó, a falecida ex-esposa de Candinho.
O crápula foge do hospital, e Estela se desespera. Pouco tempo depois, Candinho encontra Ernesto e facilita a volta do rival para a prisão. Assim, o mocinho consegue cobrar Ernesto pelo desaparecimento de seu filho.
Ainda nesta quarta, Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir.
Candinho se preocupa com Samir. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine.
A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.