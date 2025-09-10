'Dona de Mim': a decisão de Leo que muda a vida de Sofia e de muita gente

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (10) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele. Leo, por sua vez, apoia o amigo. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia.

Leo toma decisão que impacta a vida de Sofia e sua relação com Samuel. A mocinha questiona Samuel sobre a guarda da menina. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, ela pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

Ainda nesta quarta, Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Jeff decide apoiar Ryan.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.


