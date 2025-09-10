Topo

Entretenimento

'Dona de Mim': a decisão de Leo que muda a vida de Sofia e de muita gente

Leo (Clara Moneke) em "Dona de Mim" - Manoella Mello/Globo
Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/09/2025 17h12

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (10) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele. Leo, por sua vez, apoia o amigo. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia.

Leo toma decisão que impacta a vida de Sofia e sua relação com Samuel. A mocinha questiona Samuel sobre a guarda da menina. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, ela pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

Ainda nesta quarta, Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Jeff decide apoiar Ryan.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Luizinho em História de Amor, ator largou a TV em 2004; veja como ele está

'Dona de Mim': a decisão de Leo que muda a vida de Sofia e de muita gente

Raul Gil reaparece em vídeo após receber alta hospitalar; veja o que ele disse

Caetano, Gil, Ney e Ivete participam de especial de 25 anos do 'Altas Horas'

João Guilherme volta a estudar e brinca: 'Achei que ia morrer sem diploma'

'Caramelo', filme com Rafa Vitti e o astro canino Amendoim, ganha trailer

Astro de 'Game of Thrones' encara dieta de 10 mil calorias para competição

Final de 'História de Amor': veja tudo o que acontece no último capítulo

Rei Charles 3º e príncipe Harry se encontram pela 1ª vez em mais de um ano

Viih Tube exibe barriga trincada após procedimentos: 'Cinturinha'

Como foi o primeiro show de Jessie J após diagnóstico de câncer?