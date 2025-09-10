Topo

'Dona de Mim' hoje (10): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Juan Paiva como Samuel em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
Colaboração para Splash, em São Paulo

10/09/2025 09h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (10) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. Jeff decide apoiar Ryan. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

