João Guilherme volta a estudar e brinca: 'Achei que ia morrer sem diploma'

João Guilherme no The Town - Thiago Duran/Brazil News
João Guilherme no The Town Imagem: Thiago Duran/Brazil News
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

10/09/2025 15h32

João Guilherme, 23, confessou que não tinha perspectiva de se formar na faculdade.

O que aconteceu

O ator e influente falou sobre seu retorno aos estudos. Em conversa com a Quem nos bastidores do The Town, João Guilherme disse que está surpreso em ter voltado para a faculdade.

Estou feliz por, em dois anos, voltar com um diploma na minha mão. Eu achei que ia morrer sem diploma. Me enganei
João Guilherme

João Guilherme está cursando fotografia. Ele, inclusive, foi fotografado por uma colega de classe, que compartilhou a imagem nas redes sociais.

Essa não é a primeira vez que João Guilherme entra na faculdade. Em 2021, chegou a começar um curso de moda, mas sua agenda profissional lhe fez interromper os estudos.

Atualmente, ele descreve a área da fotografia como algo que lhe fascina. "Sou uma pessoa muito do visual, então me pega muito. Estou aproveitando cada momento e aprendendo bastante".

