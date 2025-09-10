Noivo de Giulia Be é parente de ex-presidente dos EUA e ex de Taylor Swift

Giulia Be, 26, contou que está no processo de "cortar a lista" de convidados do casamento com Conor Kennedy, 31, e que se Trump está entre esses nomes, Lula também estará.

O casal, que noivou há pouco mais de um ano, está junto há cerca de 3 anos e meio. O casamento estava marcado para novembro deste ano, mas foi adiado para junho de 2026.

Quem é o noivo de Giulia?

Sobrinho-neto do ex-presidente dos Estados Unidos John F. Kennedy. Ele é filho de Robert F. Kennedy Jr., atual Secretário de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos e advogado ambientalista, famoso por divulgar teorias da conspiração sobre vacinas. Robert é sobrinho do ex-presidente John F. Kennedy.

Em 2012, Conor namorou Taylor Swift por cerca de três meses. Na época, ela tinha 22 anos e ele, 18. Segundo teorias dos fãs, duas músicas da cantora seriam para ele: "Begin Again" e "Starlight".

Conor disse ter lutado na Guerra da Ucrânia. "Como muitas pessoas, fiquei profundamente comovido com o que estava acontecendo na Ucrânia durante o ano passado. Eu queria ajudar. Quando eu ouvi falar sobre a Legião Internacional da Ucrânia, eu fui à embaixada para me alistar no dia seguinte", disse nos stories do Instagram em 2022.

Eu não tinha experiência militar e não era um bom atirador, mas eu conseguia carregar coisas pesadas e aprendia rápido. Eu também estava disposto a morrer lá. Então eles concordaram em me enviar para a frente nordeste . Conor Kennedy

Foi preso em 2016 por brigar num bar. Segundo seu pai, a briga começou quando quatro homens dirigiram ofensas homofóbicas a um de seus amigos. "Como qualquer pai, não quero ver meu filho brigando ou se envolvendo com a polícia. Mas, por outro lado, estou orgulhoso por ele enfrentar valentões", disse seu pai à revista People.

É formado em História, Literatura, Energia e Meio Ambiente pela Universidade de Harvard. Ele se dedica aos projetos de filantropia de sua família.

Em 2022, em meio a campanha presidencial, Conor e Giulia se encontraram com Lula. Na época, o casal demonstrou apoio ao petista, e a cantora leu uma mensagem do noivo a Lula.