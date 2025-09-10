Topo

Entretenimento

Como The Rock mudou o corpo para papel em filme com chances no Oscar

Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash

10/09/2025 00h58

Dwayne "The Rock" Johnson, 53, sempre foi associado a músculos gigantescos, herança dos tempos de luta livre e do cinema de ação. Por isso, quando apareceu mais magro no Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2025, muitos se surpreenderam.

O que aconteceu

The Rock emagreceu cerca de 30 quilos para interpretar o lutador de MMA Mark Kerr em "The Smashing Machine", cinebiografia dirigida por Benny Safdie. O ator revelou que encarar esse papel era um sonho antigo e também um desafio artístico, já que queria se distanciar das produções em que interpreta heróis e personagens de ação.

Safdie, por sua vez, contou que pediu a Johnson para ficar "maior" e "mais cheinho" a fim de se aproximar da silhueta real de Kerr — e, para sua surpresa, o astro aceitou o desafio.

Era um treinamento muito específico porque, pensando bem, Mark, como lutador amador, havia movimentos que ele fazia constantemente o dia todo que apenas fortaleciam certos músculos de contração rápida. The Rock em coletiva de imprensa sobre o novo filme

Para chegar ao novo shape, The Rock intensificou o treino e ajustou sua alimentação. Em 2024, ele já havia contado aos seguidores no Instagram que os esportes de combate eram "um mundo totalmente novo" e que estava se dedicando com afinco: "Tenho me esforçado muito, é realmente um esforço de equipe conseguir fazer algo assim".

Sua rotina incluiu exercícios aeróbicos diários e musculação, mas com adaptações próprias da idade. A base da transformação, porém, foi a dieta. Johnson costuma dividir sua alimentação em seis refeições diárias, cuidadosamente ajustadas por nutricionistas para atender às suas necessidades específicas.

Minha filosofia é comer de forma saudável e garantir que minha dieta seja compatível com meus objetivos, que se mantêm consistentes ao longo do ano. É melhor manter a forma do que entrar em forma. The Rock em declaração à Men's Health

A alimentação de The Rock sempre foi marcada por disciplina extrema, hábito herdado de seu pai, o lutador Rocky Johnson. "Ele me ensinou desde muito cedo a não comer para agradar a língua, mas a comer para nutrir o corpo. Ele me ensinou isso quando eu tinha cinco anos".

Apesar dos rumores, especialistas próximos ao ator, como o personal trainer Kunal Makwana, afirmam que o emagrecimento não teve ajuda de remédios para perda de peso. "Essas injeções funcionam principalmente suprimindo o apetite, o que não é algo que alguém como ele se beneficiaria, porque ele precisa de combustível para horas de treinamento extenuante todos os dias", explicou ao Daily Mail.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Como The Rock mudou o corpo para papel em filme com chances no Oscar

Catherine Zeta-Jones faz comentário sobre fã de 12 anos e choca público

Ex-BBB Isabelle Nogueira será enredo de escola de samba no Carnaval 2026

Levou para a cama? Dossiê de bonitões faz Odete tremer de medo em Vale Tudo

Fofoca Awards 2025 tem transmissão em Splash: onde assistir e horários

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 10/9 a 20/9

Mulher reage após Yuri, namorado de IZA, compartilhar sua foto de biquíni

Despedida de Angela Ro Ro teve aplausos e pétalas de rosas

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 10/9 a 20/9

Ed Sheeran anuncia mudança para os EUA: 'Sou a única pessoa indo para lá'

Trump comemora cancelamento de homenagem a Tom Hanks: 'Cada vez melhor!'