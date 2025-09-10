Como The Rock mudou o corpo para papel em filme com chances no Oscar

Dwayne "The Rock" Johnson, 53, sempre foi associado a músculos gigantescos, herança dos tempos de luta livre e do cinema de ação. Por isso, quando apareceu mais magro no Festival Internacional de Cinema de Veneza em 2025, muitos se surpreenderam.

O que aconteceu

The Rock emagreceu cerca de 30 quilos para interpretar o lutador de MMA Mark Kerr em "The Smashing Machine", cinebiografia dirigida por Benny Safdie. O ator revelou que encarar esse papel era um sonho antigo e também um desafio artístico, já que queria se distanciar das produções em que interpreta heróis e personagens de ação.

Safdie, por sua vez, contou que pediu a Johnson para ficar "maior" e "mais cheinho" a fim de se aproximar da silhueta real de Kerr — e, para sua surpresa, o astro aceitou o desafio.

Era um treinamento muito específico porque, pensando bem, Mark, como lutador amador, havia movimentos que ele fazia constantemente o dia todo que apenas fortaleciam certos músculos de contração rápida. The Rock em coletiva de imprensa sobre o novo filme

Para chegar ao novo shape, The Rock intensificou o treino e ajustou sua alimentação. Em 2024, ele já havia contado aos seguidores no Instagram que os esportes de combate eram "um mundo totalmente novo" e que estava se dedicando com afinco: "Tenho me esforçado muito, é realmente um esforço de equipe conseguir fazer algo assim".

Sua rotina incluiu exercícios aeróbicos diários e musculação, mas com adaptações próprias da idade. A base da transformação, porém, foi a dieta. Johnson costuma dividir sua alimentação em seis refeições diárias, cuidadosamente ajustadas por nutricionistas para atender às suas necessidades específicas.

Minha filosofia é comer de forma saudável e garantir que minha dieta seja compatível com meus objetivos, que se mantêm consistentes ao longo do ano. É melhor manter a forma do que entrar em forma. The Rock em declaração à Men's Health

A alimentação de The Rock sempre foi marcada por disciplina extrema, hábito herdado de seu pai, o lutador Rocky Johnson. "Ele me ensinou desde muito cedo a não comer para agradar a língua, mas a comer para nutrir o corpo. Ele me ensinou isso quando eu tinha cinco anos".

Apesar dos rumores, especialistas próximos ao ator, como o personal trainer Kunal Makwana, afirmam que o emagrecimento não teve ajuda de remédios para perda de peso. "Essas injeções funcionam principalmente suprimindo o apetite, o que não é algo que alguém como ele se beneficiaria, porque ele precisa de combustível para horas de treinamento extenuante todos os dias", explicou ao Daily Mail.