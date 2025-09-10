Topo

Como foi o primeiro show de Jessie J após diagnóstico de câncer?

Jessie J em publicação nas redes sociais Imagem: Reprodução/Instagram
Jessie J fez seu primeiro show após passar por uma cirurgia de câncer de mama. A cantora vem ao Brasil nesta semana para se apresentar no The Town.

A cantora se apresentou no último sábado (6), em Essex, na Inglaterra. Ela fez parte da programação de um evento promovido pela rádio BBC Rádio 2. Jessie J compartilhou detalhes do show em seu perfil no Instagram.

Um dos momentos que emocionou a plateia foi quando ela cantou uma música nova. Antes de apresentar "Believe In Magic" pela primeira vez, Jessie contou que tinha sido diagnosticada poucos dias antes do lançamento

Eu fui diagnosticada literalmente duas semanas antes dessa música ser lançada, e todo mundo disse: 'Vamos parar. Vamos colocar tudo numa pausa'. E eu respondi: 'A vida não é sobre isso'. A vida é sobre estar no meio ode tempestade, segurando um guarda-chuvas e seguindo em frente
Jessie J

O show também contou com a presença de seu filho, Sky. Ele tem dois anos, e é fruto do relacionamento da cantora com o jogador Chanan Safir Colman. Quando o pequeno entrou no palco, o público reagiu com palmas. Tímido, ele falou "oi" no microfone para a plateia.

A britânica falou sobre seu diagnóstico em junho deste ano. Segundo Jessie, a doença estava em estágio inicial, e ela passou por diversos exames. Ela explicou que decidiu abrir o jogo com o público para que a notícia não vazasse. "Sou de compartilhar, sempre compartilhei tudo pela o que passo na minha vida".

A próxima parada de Jessie J é no Brasil. A cantora está confirmada na programação do The Town, e se apresenta no palco principal do festival no próximo sábado (13).

