Atriz, esposa falecida de Benedito Ruy Barbosa ajudou a criar Terra Nostra
Benedito Ruy Barbosa, conhecido por criar novelas que dialogam com a história do Brasil, se inspirou para escrever "Terra Nostra" (1999) a partir de uma experiência inesperada: as incontáveis cartas enviadas por telespectadores em anos anteriores. A esposa do autor, a atriz Marilene Barbosa (1939-2014), foi crucial para a formatação da história de época.
Cartas que viraram novela
Em 1981, Benedito escreveu "Os Imigrantes" para a TV Bandeirantes e o sucesso foi tão grande que passou a receber milhares de cartas. Muitas vinham de famílias que contavam suas trajetórias de vida. Havia relatos de imigrantes de várias nacionalidades que chegaram ao Brasil em busca de futuro.
Esses testemunhos emocionaram o autor, mas quem deu o primeiro passo foi a esposa dele. Marilene leu, organizou e separou os relatos mais marcantes. A partir da seleção da ex-atriz de teatro, falecida em 2014 vítima de câncer, nasceu a ideia de contar a saga dos italianos que ajudaram a construir o país.
Anos depois, Benedito apresentou o projeto à Globo, mas jurava que a novela não seria aprovada pelos custos altos de produção. Para sua surpresa, a direção deu sinal verde. O autor já tinha emplacado grandes sagas na emissora, como "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1996).
Relato que virou cena icônica
Um dos relatos inspirou a cena em que um bebê foi dado como morto pela tripulação do navio e quase foi lançado ao mar. A sequência, desesperadora e emocionante, foi inspirada em um caso real, e compõe o segundo capítulo da novela.
Na carta, uma senhora idosa relembrou a viagem de imigrantes italianos rumo ao Brasil. Ela contou que uma epidemia de peste se espalhou no navio.
Os mortos eram jogados ao mar para conter a doença. Segundo a idosa, os tripulantes tentaram arrancar o bebê dos braços da mãe para cumprir a ordem e, quando a menina já estava prestes a ser lançada, chorou alto e foi poupada.
Telespectadora revelou ser ela própria a criança sobrevivente. No fim do documento, ela pedia para que um dia Benedito Ruy Barbosa usasse a história em suas novelas.
Memórias de infância também foram inspiração
Além das cartas, Benedito buscou lembranças pessoais. Na infância, ele convivia com filhos de imigrantes italianos que trabalhavam nas fazendas de café de um tio. Esse contato trouxe autenticidade à trama e às personagens.
A novela foi dirigida por Jayme Monjardim, que tinha uma ligação pessoal com a história: ele é bisneto de Francisco Matarazzo. O industrial saiu de Nápoles em 1870 e fez a mesma travessia marítima retratada na primeira fase de "Terra Nostra". No Brasil, Matarazzo construiu fortuna e deixou um legado empresarial.