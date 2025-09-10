Um dos melhores épicos de aventura histórica está disponível no Disney+

Muito antes de Napoleão chegar às telas e de Gladiador conquistar o Oscar, Ridley Scott já havia provado sua habilidade em transformar o passado em espetáculo cinematográfico. Em 2005, o diretor lançou Cruzada (Kingdom of Heaven), uma aventura histórica que mistura batalhas grandiosas, dilemas políticos e uma história de amor trágica. Hoje, o longa está disponível no Disney+.

Como é o filme

Ambientado no turbulento século XII, o filme acompanha Balian (Orlando Bloom), um ferreiro francês marcado pela dor da perda que busca redenção em Jerusalém. Ao lado do cavaleiro cruzado Godfrey de Ibelin (Liam Neeson), ele parte em uma jornada que logo se transforma em uma missão muito maior: proteger a cidade sagrada em meio a intrigas religiosas e políticas.

No caminho, Balian cruza com figuras históricas como o Rei Balduíno (Edward Norton), a princesa Sybilla (Eva Green) e o temido Saladino (Ghassan Massoud). Entre alianças frágeis e batalhas épicas, o protagonista se vê obrigado a equilibrar honra, fé e diplomacia diante de um conflito sangrento.

O que torna Cruzada tão marcante não são apenas as cenas de combate, mas a forma como Scott costura discussões. Entre os temas abordados estão tolerância, poder e humanidade, tudo isso em um contexto histórico de guerra santa.

O Disney+ traz a versão original lançada em 2005, mas os fãs mais curiosos podem procurar o Ridley Scotts Director's Cut. A versão acrescenta 45 minutos de novas sequências e aprofunda ainda mais personagens e eventos.