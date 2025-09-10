'Poder do não': a lição de Casamento às Cegas 50+ para Camila e Klebber

Existe idade para o amor? A quinta temporada de Casamento às Cegas estreia hoje com a temática "nunca é tarde" para amar. O reality show contará com participantes acima dos 50 anos, pela primeira vez, após muitos pedidos para dar uma chance aos "mais velhos" na busca pela cara metade.

Realmente, a gente precisava de algo diferente, motivador, transformador. Essa temporada traz um ponto de vista totalmente novo. A pessoa não tem só filho, ela também tem um neto, casou três vezes, nunca casou e já tem 60 anos. Essa bagagem rica é inovador.

Klebber Toledo, em entrevista para Splash

Camila Queiroz destacou a força com que os participantes usam o "não". "Os desafios, além de mostrar que o amor não tem idade, são os mesmos: criar uma conexão na cabine, se entregar verdadeiramente a alguém que você conhece pela voz, pelo que ela diz sobre ela. A única diferença é que os nossos personagens são 50+."

Quinta temporada de Casamento às Cegas terá participantes com mais de 50 anos Imagem: Divulgação

Os apresentadores se disseram surpreendidos pelo controle e pela energia dos participantes. "Eles sabem muito o que não querem e estão abertos para o novo. A gente pensa que, aos 60 ou 70 anos, a vida é só sobre envelhecer, mas não. Eles dão um baile de vida, de sonho, de energia", afirmou Toledo.

Camila lembrou que a idade avançada não significa que todos os problemas estão resolvidos. "A gente idealiza que, depois dos 50, muita coisa que hoje é uma questão, a gente já vai ter resolvido. E não, tem coisa que fica, que segue com você."

"Abertos para o novo"

Para os apresentadores, a temporada também foi uma troca de aprendizados "Nós fomos de coração aberto. Como o público, a gente também tinha uma expectativa, né? De como será? Como vai ser isso? Nós somos mais jovens e eles dão um show de experiência", opina Camila.

O poder do "não" foi o principal ensinamento, segundo Klebber. "Eles são diretos. Pode? Pode. Não pode? Diga não. E vamos, bola para frente, né? Acho que dizer sim e não tem a mesma medida e eles trouxeram [isso] com tanta tranquilidade e naturalidade."

Camila Queiroz e Klebber Toledo comandam o reality pelo quinto ano Imagem: Julia Mataruna/Netflix

"A gente foi ganhando confiança"

Camila Queiroz e Klebber Toledo comandam o Casamento às Cegas pelo quinto ano consecutivo. Eles iniciaram o desafio timidamente, mas, hoje, já dominam o formato, o tom das dicas e conselhos aos participantes e como lidar com cada caso apresentado pelo reality show.

"O melhor momento é sempre o agora, né? A gente se entrega muito, participa muito, vibra com cada detalhe. É um programa que fala de amor e o prêmio não é financeiro. É você encontrar a pessoa maneira para caminhar ao seu lado", disse Klebber.

Acho que a gente foi ganhando tônus e confiança também, sabe? Tem um salto muito grande da primeira para a última temporada. A gente foi se encontrando, se conectando pelos olhares.

Camila Queiroz

Toledo aconselha o público a assistir à nova temporada com a mente aberta. "É para se desconstruir. Quebrar certas coisas que estão na sua cabeça. Venha se desconstruir assistindo uma galera que já viveu muito."

É uma oportunidade de pensar diferente, de ver sobre uma outra ótica o amor e conhecer realmente quem são essas pessoas 50+, que estão buscando um parceiro, uma parceira. É uma temporada inovadora, a gente tem grandes personagens que o público vai se apaixonar.

Camila Queiroz

A quinta temporada de Casamento às Cegas Brasil será exibida em três partes: 10 de setembro (4 episódios), 17 de setembro (4 episódios) e 24 de setembro (2 episódios finais, focados nos casamentos). A produção é da Endemol Shine Brasil, com direção de Cassia Dian.