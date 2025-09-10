Topo

Entretenimento

Casa de Bella em Crepúsculo recebe fãs para hospedagem

10/09/2025 11h31

Os fãs do filme Crepúsculo têm a oportunidade de fazer uma verdadeira imersão na saga. A casa original de Bella Swan, protagonista do longa, está disponível para hospedagem. Apesar de a trama se passar em Washington, a residência fica localizada em Oregon, nos Estados Unidos, na pequena cidade de St. Helens, a 30 minutos de Portland.

A casa foi comprada pelo casal Amber e Dean em 2018. Amber diz que já havia visitado a casa antes, como fã da saga, para tirar fotos. "Nunca, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginei que nossa oferta pela casa seria aceita, mas aqui estamos", narra ela em um texto do site da residência, agora chamada de Twilight Swan House. O casal passou a oferecer a casa para hospedagem em 2019. Conforme Amber, a pintura original feita pela equipe de filmagens foi mantida e ela e o marido recriaram fielmente os cenários do filme.

A casa possui cinco quartos, estacionamento para até cinco carros e hospeda até cinco pessoas. Os hóspedes podem ficar no local por pelo menos duas noites. O valor da diária é de US$ 450 (cerca de R$ 2,4 mil, conforme a cotação atual), mas pode ficar mais alto durante eventos para fãs de Crepúsculo e também durante o mês de outubro, em que ocorre o Halloween.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Ticiane na Globo? Bárbara Saryne se empolga e destaca 'espontaneidade'

Travis Scott é acusado de estrelismo no backstage do The Town: 'Até o filho de Luciano Huck'

Ney Matogrosso revela de onde tirou a inspiração para o visual do Secos e Molhados

Casa de Bella em Crepúsculo recebe fãs para hospedagem

Filho de João Gilberto teve a herança penhorada em ação de Paula Lavigne

'Não foi por maldade': a treta entre Carlinhos Maia, Simone Mendes e Manu Bahtidão

Tatá Werneck e Fiuk selam paz com beijo na boca no Lady Night

Virginia canta música sobre ex em festa com Zé Felipe: 'Não vai embora'

Criadora de conteúdo adulto está no Casamento às Cegas 50+: 'Casei ou não?'

James McAvoy é atacado em bar durante Festival de Toronto

Namorado de Iza compartilha foto de mulher sarada e print viraliza; quem é?