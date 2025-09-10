Topo

Entretenimento

'Caramelo', filme com Rafa Vitti e o astro canino Amendoim, ganha trailer

São Paulo

10/09/2025 15h21

A Netflix revelou nesta quarta-feira, 10, o primeiro trailer de Caramelo, seu novo longa-metragem original estrelado por Rafael Vitti e pelo cão Amendoim. O filme chega ao catálogo em 8 de outubro e traz a história de Pedro, um chef de cozinha que vê sua vida transformada após um diagnóstico inesperado e encontra em um vira-lata caramelo a chance de redescobrir novos caminhos.

Trama e elenco

Na produção, Pedro (Vitti) está prestes a assumir a liderança de um restaurante quando a saúde o surpreende. O encontro com o cachorro Caramelo desencadeia uma jornada de afeto, inspiração e cumplicidade.

Além de Vitti e Amendoim, o elenco reúne Arianne Botelho, Noemia Oliveira, Ademara, Kelzy Ecard, Bruno Vinicius, Roger Gobeth e Olívia Araújo. Cristina Pereira e Carolina Ferraz integram o elenco, que ainda conta com uma participação especial da chef Paola Carosella.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Caetano, Gil, Ney e Ivete participam de especial de 25 anos do 'Altas Horas'

João Guilherme volta a estudar e brinca: 'Achei que ia morrer sem diploma'

'Caramelo', filme com Rafa Vitti e o astro canino Amendoim, ganha trailer

Astro de 'Game of Thrones' encara dieta de 10 mil calorias para competição

Final de 'História de Amor': veja tudo o que acontece no último capítulo

Rei Charles 3º e príncipe Harry se encontram pela 1ª vez em mais de um ano

Viih Tube exibe barriga trincada após procedimentos: 'Cinturinha'

Como foi o primeiro show de Jessie J após diagnóstico de câncer?

Último show de Angela Ro Ro será exibido na TV

Maestro João Carlos Martins receberá prêmio das mãos da Rainha Sofia da Espanha

Grávida entra em trabalho de parto durante gravação de videocast sobre maternidade