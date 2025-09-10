Topo

Entretenimento

Caetano, Gil, Ney e Ivete participam de especial de 25 anos do 'Altas Horas'

São Paulo

10/09/2025 15h58

Completando 25 anos no ar, o Altas Horas gravou nesta terça-feira, 9, um programa especial com comemoração dupla; além de celebrar o aniversário da atração, a edição terá também uma homenagem a Caetano Veloso, com as presenças de Gilberto Gil, Ney Matogrosso e Ivete Sangalo.

Além deles, participaram também Xande de Pilares, Tom, Zeca e Moreno Veloso, Mosquito e Pretinho da Serrinha. As informações são da coluna de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

Antes da gravação, realizada nos estúdios da Globo em São Paulo, Caetano compartilhou trechos do ensaio nos Stories de seu Instagram. O tropicalista apareceu ao lado de Ivete e de Gil repassando algumas canções, como Desde que o Samba é Samba e Lua de São Jorge.

O jornalista José Roberto Burnier, apresentador do SP2, aproveitou a presença dos astros para tietar. O comunicador compartilhou em seu perfil no Instagram algumas selfies com Gil, Caetano, Ney e Ivete. Confira abaixo.

A Globo ainda não divulgou a data em que a edição irá ao ar. A previsão é para outubro.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Entretenimento

Luizinho em História de Amor, ator largou a TV em 2004; veja como ele está

'Dona de Mim': a decisão de Leo que muda a vida de Sofia e de muita gente

Raul Gil reaparece em vídeo após receber alta hospitalar; veja o que ele disse

Caetano, Gil, Ney e Ivete participam de especial de 25 anos do 'Altas Horas'

João Guilherme volta a estudar e brinca: 'Achei que ia morrer sem diploma'

'Caramelo', filme com Rafa Vitti e o astro canino Amendoim, ganha trailer

Astro de 'Game of Thrones' encara dieta de 10 mil calorias para competição

Final de 'História de Amor': veja tudo o que acontece no último capítulo

Rei Charles 3º e príncipe Harry se encontram pela 1ª vez em mais de um ano

Viih Tube exibe barriga trincada após procedimentos: 'Cinturinha'

Como foi o primeiro show de Jessie J após diagnóstico de câncer?