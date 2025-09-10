Topo

Bella Longuinho mostra antes e depois da transição de gênero

Bella Longuinho mostrou antes e depois de passar pela transição de gênero - Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

10/09/2025 08h05

A influenciadora Bella Longuinho, 23, mostrou como está sua aparência meses após anunciar que passaria pela transição de gênero.

O que aconteceu

A influencer passou pelo tratamento hormonal e realizou algumas cirurgias, como silicone e feminilização facial. Ela começou o processo de transição de gênero em janeiro.

Bella também fez acompanhamento com nutricionista, que parabenizou a paciente. "Esse antes e depois representa muito mais do que estética: é sobre se reconectar, respeitar o tempo do corpo e redescobrir a força que já existia ali dentro", escreveu o Dr. Clebson Sousa.

