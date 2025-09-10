Astro de 'Game of Thrones' encara dieta de 10 mil calorias para competição

Hafthor Bjornsson, conhecido por ter interpretado o personagem Montanha em "Game of Thrones", fez uma dieta extrema para participar de uma competição de levantamento de peso.

O que aconteceu

Nesta semana, ele quebrou um recorde mundial de levantamento terra. Hafthor conseguiu erguer impressionantes 510kg no deadlift.

Para alcançar o físico capaz de tal feito, ele mantém uma dieta impressionante. Hafthor compartilha detalhes de sua alimentação nas redes sociais, e mostrou em um vídeo para o YouTube que consome 10 mil calorias diárias.

O ator divide a ingestão em cinco refeições diárias. Segundo informações do Daily Mail, seu cardápio inclui um bife de fraldinha de 250g já na primeira alimentação do dia. Ele se complementa com dois ovos, aveia, morangos e mirtilos.

Hafthor tem outros alimentos em sua dieta. Ele consome outros cortes de carne, arroz cozido no caldo de galinha, espinafre, peixe, vegetais diversos, além de frutas e iogurte.

Sua vitória no The Strongman lhe garantiu um novo recorde mundial. Hafthor também se tornou o primeiro homem a erguer mais de 500kg em três ocasiões diferentes: 501, 505 e agora 510.