Apple melhora selfie, dá tapa no visual com iPhone Air e nem liga para IA

A Apple apresentou os novos iPhones 17, 17 Pro e Pro Max, mas o destaque do evento desta terça (9) foi o iPhone Air. A empresa finalmente deu um "tapa no visual" do seu celular e apontou para um novo caminho a ser seguido depois de ano presa no mesmo formato. Outra mudança foi no modo de tirar selfies, mas a companhia passou longe de citar inteligência artificial.

O que aconteceu

Apple mostrou quatro novos modelos de iPhones de uma vez só. Setembro é tradicionalmente o mês em que a companhia apresenta as grandes novidades do ano. Desta vez, elas foram mais de atualização de hardware e câmeras.

O que chamou mais atenção foi o iPhone Air. É a maior mudança no iPhone desde o X, lançado em 2017, e de alguma forma substitui o modelo Plus (que foi extinto com essa nova família).

Características de cada lançamento:

iPhone 17 : para quem quer atualizar sem gastar (ainda mais). Vem com novo processador, mais memória e mais bateria. É um caminho "seguro" para quem está insatisfeito com um iPhone antigo.

: para quem quer atualizar sem gastar (ainda mais). Vem com novo processador, mais memória e mais bateria. É um caminho "seguro" para quem está insatisfeito com um iPhone antigo. iPhone Air : para quem se arrisca em um novo formato, com tela um pouco maior (6,5 polegadas contra 6,3 polegadas do iPhone 17). Tem processador A19 Pro (o mesmo dos Pros), mas só uma câmera sem zoom. A bateria é mais compacta, o que pode indicar um pouco menos de autonomia.

: para quem se arrisca em um novo formato, com tela um pouco maior (6,5 polegadas contra 6,3 polegadas do iPhone 17). Tem processador A19 Pro (o mesmo dos Pros), mas só uma câmera sem zoom. A bateria é mais compacta, o que pode indicar um pouco menos de autonomia. iPhone 17 Pro e Pro Max: para quem trabalha com produção de conteúdo profissional. O que varia entre eles é apenas o tamanho da tela (6,3 polegadas para o Pro e 6,9 polegadas para o Pro Max) e, obviamente, o preço. Ambos têm o processador mais avançado (A19 Pro) e três câmeras de 48 megapixels.

Um dos principais recursos dos novos iPhones é o "center stage". Presente em todos os novos celulares, a câmera frontal tira fotos na vertical, mas ela pode se adaptar para imagens na horizontal com uma simples configuração. Isso é interessante, pois você não precisa mais deitar o celular para tirar selfie, basta segurá-lo normalmente e checar o ajuste que mais se adequa para sua selfie.

Recurso Center Stage dos novos iPhones 17 e Air permite tirar selfie horizontal sem inclinar celular Imagem: Reprodução/Apple

Apple mal citou inteligência artificial durante apresentação. Enquanto boa parte dos celulares conta com sistemas integrados, a Apple ainda está tímida neste ramo. Durante evento em junho, executivos da empresa disseram que avanços no ramo e na assistente Siri virão apenas ano que vem. Resta saber como será isso, na prática.

iPhone Air aponta para um futuro dobrável

iPhone Air é na prática um iPhone 17 Pro, só que ultrafino. Ao mesmo tempo que o aparelho está mais compacto —ele tem apenas 5,6 milímetros de espessura—, o seu módulo de câmera está um pouco mais espesso.

Imagem: Manuel Orbegozo/Reuters

Curiosamente, o novo iPhone Air é mais fino que o Galaxy S25 Edge, até então o celular mais fino. O celular fino da Samsung tem 5,8 mm de espessura, contra 5,6 mm de espessura do celular da Apple. O aparelho da companhia sul-coreana, no entanto, tem câmera dupla, enquanto o da empresa americana tem apenas uma.

iPhone Air Imagem: Divulgação

Novo modelo dá dicas sobre um futuro iPhone dobrável. Das grandes fabricantes, a Apple é a única que não tem um celular que dobra. Então, o lançamento do iPhone Air, segundo analistas, é um indicativo de que a empresa prepara seu primeiro dobrável para os próximos anos - aliás, um dobrável nada mais é que celulares finos "unidos" por uma dobradiça.

iPhone Air deve atrair novos compradores pelo visual "diferentão". Questões de preço à parte —no Brasil, o valor sugerido é de R$ 10.499 —, o aparelho deve atrair quem quer comprar um celular que parece realmente novo —o iPhone 17 tem um visual muito parecido com o de seus antecessores, e os modelos Pro, apesar do visual reformulado, podem ser muito caros para quem não faz captação de vídeo profissional.