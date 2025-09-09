Velório de Angela Ro Ro será nesta terça em cerimônia aberta ao público

A cantora Angela Ro Ro morreu aos 75 anos nessa segunda-feira, 8. Seu corpo será velado na capela Ecumênica I do Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 9. A cerimônia ocorrerá das 13h às 16h e será aberta ao público, de acordo com o advogado da cantora. Considerada uma das grandes vozes da MPB, ela estava internada desde julho, após uma traqueostomia. Também segundo o profissional, o desejo da cantora era ser enterrada no Cemitério São João Batista, em Botafogo, perto do amigo Cazuza.

Em comunicado, o advogado Carlos Eduardo Lyrio confirmou ao Estadão a morte da cantora. O texto também esclarece o motivo da morte da artista: "Angela faleceu hoje pela manhã no hospital Silvestre, onde estava internada por uma infecção contraída no próprio hospital. A sua única companheira de quatro anos está absolutamente consternada com o seu falecimento." "Sua companheira verdadeira e atual não quer se identificar no momento. Sobre a causa da morte, a cantora contraiu uma outra bactéria na UTI onde estava eis que ela não estava totalmente isolada dos demais doentes", completa o comunicado.

Quem é Angela Ro Ro?

Nascida no Rio de Janeiro em 1949, Angela Maria Diniz Gonsalves recebeu esse nome em homenagem à cantora Angela Maria (1929-2018). Filha única, ela estudava piano clássico desde a infância, na mesma época em que ganhou o apelido de Ro Ro, por conta de sua voz rouca.

No início dos anos 1970, foi para a Europa. Ro Ro era conhecida do cineasta Glauber Rocha, um dos diretores do Cinema Novo. Foi ele quem a apresentou a Caetano Veloso, na época exilado em Londres após ser preso pela ditadura militar brasileira. Foi convidada por Caetano a participar do hoje cultuado álbum Transa, no qual tocou gaita na faixa Nostalgia, ao lado de Jards Macalé, Áureo de Souza e Tutty Moreno. Nessa época, Ro Ro já compunha, mas em inglês, canções que depois foram vertidas para o português.

Lançou o primeiro disco, que levava apenas seu nome, em 1979. De imediato, fez sucesso com três canções, Amor, Meu Grande Amor, que tem letra de Ana Terra, Tola Foi Você e Não Há Cabeça. Dois anos depois, emplacou seu álbum Escândalo, que tinha o mesmo nome de uma canção que Caetano Veloso compôs especialmente para ela. Logo depois, chegou com Simples Carinho, de João Donato e Abel Silva.

Em 2018, se declarou "gay" durante uma entrevista com Pedro Bial, e afirmou ter sido espancada por homofobia nos anos 1970 e 1980.