Velório de Angela Ro Ro acontece hoje em cerimônia aberta no Rio de Janeiro

O velório da cantora Angela Ro Ro será realizado hoje, no Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju, região central do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Cerimônia de despedida acontecerá na capela Ecumênica 1, das 13h às 16h. Informação foi confirmada pelo advogado da artista, Carlos Eduardo Campista de Lyrio, em contato com a reportagem de Splash.

Velório será aberto ao público. "Todos os fãs possuem o direito de se despedirem da cantora", comentou o advogado.

Angela Ro Ro morreu ontem, aos 75 anos, na capital fluminense. A compositora tratava um quadro de infecção hospitalar.

Ela estava internada no Hospital Silvestre, no Cosme Velho, desde o dia 17 de junho. À época, a estrela deu entrada na unidade de saúde com um quadro grave infecção pulmonar.

Cantora foi submetida a uma traqueostomia no início de julho. Uma semana antes de ser internada, a cantora revelou em suas redes sociais que apresentava um quadro de "anemia e fraqueza" e pediu boas energias para os fãs.

Segundo seu advogado, Angela vivia de doações nos últimos meses de sua vida. "Cabe ressaltar que as doações que foram recentemente solicitadas ainda são muito bem-vindas, pois esta é, atualmente, a sua única fonte de renda", disse em julho através de comunicado.