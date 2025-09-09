Topo

Entretenimento

Trump comemora cancelamento de homenagem a Tom Hanks: 'Cada vez melhor!'

Cerimônia em homenagem a Tom Hanks foi cancelada - Reprodução
Cerimônia em homenagem a Tom Hanks foi cancelada Imagem: Reprodução
do UOL

Colaboração para VivaBem

09/09/2025 19h21

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta segunda-feira (8) o cancelamento de uma cerimônia que homenagearia o ator Tom Hanks na academia militar de West Point.

O que aconteceu

O ator havia sido escolhido pela Associação de Graduados de West Point para receber o Prêmio Sylvanus Thayer, marcado para 25 de setembro. O reconhecimento é concedido a cidadãos cuja trajetória exemplifica os ideais de "Dever, Honra, Pátria" da mais antiga academia militar do país.

No entanto, a cerimônia foi cancelada de forma repentina no último fim de semana. A decisão que foi recebida com entusiasmo por Trump.

Nossa grande West Point (cada vez melhor!) cancelou inteligentemente a cerimônia de premiação do ator Tom Hanks. Uma decisão importante! Donald Trump em sua plataforma, Truth Social.

O presidente americano disse mais: "Não precisamos que destinatários destrutivos, WOKE, recebam nossos valiosos Prêmios Americanos!!!", escreveu o presidente, em uma aparente alusão às inclinações políticas democratas de Hanks.

Segundo o jornal The Washington Post, o email dos ex-alunos da academia anunciando a mudança enviado não deixou claro se Hanks ainda receberá o prêmio.

Grande parte da carreira de cinco décadas de Hanks reflete seu apoio aos veteranos, às forças armadas e ao programa espacial americano. WPAOG ao anunciar Hanks como o contemplado em 2025.

*Com informações da AFP.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Ed Sheeran anuncia mudança para os EUA: 'Sou a única pessoa indo para lá'

Trump comemora cancelamento de homenagem a Tom Hanks: 'Cada vez melhor!'

'Dona de Mim': Rosa faz revelação inédita sobre 1ª esposa de Abel

Ator de Game Of Thrones quebra recorde mundial de levantamento de peso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 10/9 a 20/9

Maidê Mahl: Amiga compartilha atualização do estado de saúde da atriz, um ano após resgate

Revelação sobre Sandra e descoberta de Candinho reviram 'Êta Mundo Melhor!'

Gravata de grife de Moraes vira assunto nas redes sociais; veja o preço

Casamento arruinou Odete? Vilã recebe 3 notícias péssimas hoje em Vale Tudo

Assexuais: entenda a orientação sexual de Poliana e Marieta em 'Vale Tudo'

Corpo em decomposição é encontrado no Tesla de rapper americano em Hollywood