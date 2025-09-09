O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, celebrou nesta segunda-feira (8) o cancelamento de uma cerimônia que homenagearia o ator Tom Hanks na academia militar de West Point.

O que aconteceu

O ator havia sido escolhido pela Associação de Graduados de West Point para receber o Prêmio Sylvanus Thayer, marcado para 25 de setembro. O reconhecimento é concedido a cidadãos cuja trajetória exemplifica os ideais de "Dever, Honra, Pátria" da mais antiga academia militar do país.

No entanto, a cerimônia foi cancelada de forma repentina no último fim de semana. A decisão que foi recebida com entusiasmo por Trump.

Nossa grande West Point (cada vez melhor!) cancelou inteligentemente a cerimônia de premiação do ator Tom Hanks. Uma decisão importante! Donald Trump em sua plataforma, Truth Social.

O presidente americano disse mais: "Não precisamos que destinatários destrutivos, WOKE, recebam nossos valiosos Prêmios Americanos!!!", escreveu o presidente, em uma aparente alusão às inclinações políticas democratas de Hanks.

Segundo o jornal The Washington Post, o email dos ex-alunos da academia anunciando a mudança enviado não deixou claro se Hanks ainda receberá o prêmio.

Grande parte da carreira de cinco décadas de Hanks reflete seu apoio aos veteranos, às forças armadas e ao programa espacial americano. WPAOG ao anunciar Hanks como o contemplado em 2025.

*Com informações da AFP.