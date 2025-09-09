'Vale Tudo' começa mais tarde com exibição de jogo da Seleção; veja horário
A Globo mudou o horário de algumas novelas para transmitir o jogo Brasil x Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo hoje. "Vale Tudo", por exemplo, só vai ao ar após a partida.
Veja como ficou a programação
17:15 Vale a Pena Ver de Novo - A Viagem
17:50 Êta Mundo Melhor!
18:30 Jornais locais
18:50 Dona de Mim
19:30 Jornal Nacional
20:20 Brasil x Bolívia nas eliminatórias da Copa do Mundo
22:30 Vale Tudo
23:15 Estrela da Casa
00:10 Profissão Repórter
00:45 Jornal da Globo
01:35 Conversa com Bial
02:15 Dona de Mim (reprise)
02:50 Sessão Comédia na Madruga
Os programas transmitidos no início da tarde tiveram o horário mantido. "Terra Nostra" começa às 14h45, seguida de "História de Amor", às 15h10. A Sessão da Tarde com "Shrek para Sempre" vai ao ar às 15h40.