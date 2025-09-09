Príncipe Harry doa US$1,5 milhão para instituição de caridade infantil

Por Phil Noble

NOTTINGHAM, Inglaterra (Reuters) - O príncipe Harry vai doar pessoalmente 1,1 milhão de libras (US$ 1,49 milhão) para a instituição de caridade BBC Children in Need, informou a organização na terça-feira, uma das maiores somas individuais doadas publicamente por um membro da família real britânica.

O anúncio foi feito durante uma visita de Harry a Nottingham, uma cidade no centro da Inglaterra, em sua primeira visita à terra natal em cinco meses e uma de suas viagens de maior destaque desde que deixou os deveres reais em 2020.

O dinheiro ajudará jovens de comunidades afetadas pela violência, especialmente em Nottingham, disse a Children in Need.

"Somos gratos pelo apoio da BBC Children in Need em ajudar os agentes de mudança da cidade a continuar sua missão de criar espaços seguros, construir confiança e oferecer esperança e pertencimento aos jovens que mais precisam", disse Harry, de 40 anos, em um comunicado.

A BBC Children in Need, que já arrecadou mais de 1 bilhão de libras desde 1980, diz que apoia mais de 1.500 instituições de caridade e projetos em toda o Reino Unido.

Embora as organizações filantrópicas da realeza frequentemente doem milhões e os indivíduos façam doações particulares a causas, elas geralmente não são divulgadas publicamente.

Os organizadores agradeceram ao rei Charles por uma doação não especificada que ele fez a um apelo para ajudar os sobreviventes de um terremoto que atingiu a Turquia e a Síria em 2023, uma causa que o irmão de Harry, o príncipe William, e sua esposa Kate também apoiaram.

Recentemente, William também doou quantias não especificadas para organizações de saúde mental e instituições de caridade que ajudaram na Ucrânia e depois vítimas de um furacão no Caribe, além de doar dinheiro para um banco de alimentos em Londres depois de o local ter sofrido um roubo.

Na segunda-feira, Harry depositou flores no túmulo de sua avó, a rainha Elizabeth, no terceiro aniversário de sua morte, antes de participar de uma cerimônia de premiação para crianças doentes.

A mídia tem se concentrado em saber se o príncipe, que agora vive na Califórnia com sua esposa Meghan e seus dois filhos, encontrará o pai, o rei Charles, que ele não vê há 20 meses.