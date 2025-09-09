'Fiquei triste': por que Taís Araújo deixou elenco de 'Terra Nostra'

Taís Araújo, 46, seria uma das personagens mais emblemáticas de "Terra Nostra", a escrava Naná, mas precisou ser substituída por conta da idade. Splash resgatou entrevista da artista, na qual ela explica o que aconteceu. Confira a seguir.

Taís Araújo estava escalada para interpretar Naná, figura envolvida em grande polêmica de "Terra Nostra". A personagem era a escrava de Gumercindo (Antônio Fagundes), que dava à luz um filho do fazendeiro no primeiro capítulo. A identidade do menino fica desconhecida pelo pai durante toda a trama, mas é desvendada nos capítulos finais.

A atriz chegou a gravar a cena, mas a sequência foi regravada com Adriana Lessa, que assumiu o papel. Em entrevista ao jornal O Globo da época, Taís confessou que ficou abalada com a troca.

Eu tinha gravado a sequência que, logo depois, foi refeita. Fiquei triste com a substituição, mas como seria uma participação pequena, não tive tempo de me apegar realmente à personagem Taís Araújo, ao jornal O Globo, em setembro de 1999

Taís Araújo em 'Tocaia Grande', da Manchete Imagem: Divulgação

Antes disso, Taís já havia enfrentado uma substituição, quando foi escalada para "Tocaia Grande", da extinta Manchete. "Eu estava há quatro meses estudando para fazer a Ressu, uma menina espevitada, e 15 dias antes de começar a gravar deram para a Giovana Antonelli. Eu fiquei com a Bernarda, que era calminha, o oposto da Ressu", lembrou.

Na mesma entrevista, a intérprete de Raquel no remake de "Vale Tudo" disse encarar essas situações como parte do ofício. "A gente fica triste, mas trabalhar em TV é isso mesmo. A vida do ator é feita de tristezas, mas com momentos de alegria que são intensos e superam tudo. Perder papel para um colega é um risco que todos correm", declarou.

Casos como o de Taís não são raros na televisão. No mesmo ano de "Terra Nostra", Isabel Fillardis perdeu a personagem Clarice para Patrícia França em "Suave Veneno". Em 1986, Sylvia Bandeira viu sua Laura ser entregue a Maria Zilda na segunda versão de "Selva de Pedra".