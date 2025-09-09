Poliana: os dois detalhes que mudam o destino do personagem em 'Vale Tudo'

Topo

Poliana (Matheus Nachtergaele) em "Vale Tudo" - Beatriz Damy/Globo
Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' Imagem: Beatriz Damy/Globo
09/09/2025 14h30

O final de Poliana (Matheus Nachtergaele) na versão atual de "Vale Tudo" deve se diferenciar da original apenas por um detalhe. Entenda o futuro do personagem.

O que vai acontecer

No início da novela, Poliana é um dono de bar (no bairro do Catete em 1988 e em Vila Isabel agora). Sempre de bem com a vida, positivo - e, por isso o apelido Poliana -, ele se mostra constantemente disposto a ajudar os vizinhos.

Poliana e Raquel se tornam sócios em um restaurante. Conhecendo os dotes culinários da personagem de Regina Duarte na versão antiga e de Taís Araújo no remake, o empreendedor se torna aliado dela em um novo negócio.

Pedro Paulo Rangel e Matheus Nachtergaele como Audálio / Poliana em 'Vale Tudo' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
Pedro Paulo Rangel e Matheus Nachtergaele como Audálio / Poliana em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo

No final da primeira versão, ele e Raquel abrem uma empresa de cozinha industrial. Na trama adaptada por Manuela Dias, o desfecho dos dois amigos deve ser semelhante à obra de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. Apesar da mudança recente em que a empresa deles, Paladar, fechou as portas, eles devem se reerguer e terminar a história no auge.

Poliana termina a novela de 1988 muito bem acompanhado. Ele se apaixona por Íris, personagem que foi vivida por Cristina Galvão, uma datilógrafa que se frustra pelo comportamento exageradamente positivo de Poliana. Os dois ficam juntos no final.

Quem também se envolve com Íris nessa versão é Jarbas (Stepan Nercessian). Na trama original, o motorista não era casado com Consuelo (Rosana Gofman) e, sim, seu irmão. Agora, Jarbas e Consuelo são um casal.

Cristina Galvão interpretou Íris em Vale Tudo (1988) - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Cristina Galvão interpretou Íris em 'Vale Tudo' (1988)
Imagem: Reprodução/Globo

Dois detalhes mudam o final de Poliana: ele é assexual e Íris foi substituída na história. O romance do personagem com a datilógrafa não foi confirmado e, a essa altura, não deve mais existir. A tia de Íris, dona Pequenina, também compôs a trama antiga, interpretada por Lourdes Mayer, mas também não há razões para seu surgimento.

Íris sai para que Marieta (Cacá Ottoni) fique com a função de dar um fim romântico a Poliana. Tanto ele quanto ela são assexuais e começam a namorar no capítulo de hoje (9). Com isso, a autora consegue abordar o relacionamento entre pessoas que não sentem atração sexual por ninguém, independentemente do gênero, mas que ainda assim podem se apaixonar.

Marieta (Cacá Ottoni) e Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo' - Estevam Avellar/Globo - Estevam Avellar/Globo
Marieta (Cacá Ottoni) e Poliana (Matheus Nachtergaele) em 'Vale Tudo'
Imagem: Estevam Avellar/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

