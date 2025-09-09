Topo

Vale Tudo: o que é uma pessoa assexual heteroafetiva? Sexólogo explica

do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 11h46

O conceito de assexualidade heteroafetiva ganhou destaque no remake de "Vale Tudo". Na nova versão da novela, o personagem Poliana é retratado como assexual e desenvolve um namoro com Marieta, trazendo ao horário nobre uma discussão sobre diversidade sexual e afetividade sem atração sexual. O séxolo Vitor Mello, explicou no Central Splash, do Canal UOL, o conceito.

Assexualidade significa que a pessoa não tem atração sexual. A questão é da atração. Não sente a atração sexual. Mas isso não significa que ela não vá se relacionar afetivamente.Vitor Mello, sexólogo

Mello afirma que a assexualidade é uma forma legítima de viver a sexualidade, assim como outras orientações. O personagem Poliana, que já tinha dúvidas sobre sua sexualidade na versão original, agora representa explicitamente esse espectro.

Não tem a ver com problema hormonal, não é uma disfunção do ciclo sexual. É uma forma de viver a sexualidade. As pessoas vão se envolver afetivamente, porém, não necessariamente vai terminar no ato sexual.Vitor Mello

Quem não sente atração sexual pode buscar autoconhecimento, aponta o sexólogo, que ressalta que a assexualidade faz parte do espectro natural da sexualidade e não configura distúrbio.

Nossa sociedade é erotizada, então, quando a pessoa se enxerga dessa forma, primeiramente ela vai achar que ela tem algum distúrbio. Ela vai achar que ela tem algum problema. Isso independente da sexualidade. Mas a pessoa que quer se entender, pra ela é interessante ela procurar um terapeuta, mas já sabendo que está tudo dentro da normalidade, que ela só vai procurar essa ajuda porque, de fato, dentro da sociedade como é hoje, ela vai se sentir desencaixada. A terapia é para viver em paz com sua sexualidade.Vitor Mello

