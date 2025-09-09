'Pai do Pix' revela a maratona para o BC criar o Pix em plena pandemia

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Como o Pix nasceu; o Pix e os bancos; Pix fora do Brasil).

O Pix nasceu para simplificar a vida de quem movimenta dinheiro no Brasil. Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, o economista Carlos Brandt, também conhecido como "pai do Pix", explicou que reduzir os custos das operações bancárias, atender à demanda por inclusão financeira e acompanhar a necessidade de digitalização do setor estavam entre os objetivos iniciais da equipe responsável pela criação da tecnologia mais amada pelos brasileiros.

Mas essas definições não saíram apenas das ideias dos colaboradores do Banco Central. Elas estavam ancoradas em necessidades reais da população que, segundo Brandt, continuam mostrando quais são os caminhos e prioridades que o Pix deve seguir no futuro.

Ficou claro, a partir desse estudo, que havia algumas fricções, como o custo expressivo para a realização de pagamentos e a necessidade de um instrumento que pudesse suportar melhor as transações.

Carlos Brandt

Outro objetivo do Pix era aquecer a concorrência no setor. Ao estimular a competição entre bancos e outros players, a ferramenta se mostrou essencial para democratizar o acesso aos serviços bancários para diferentes públicos.

Um dos grandes desafios desse processo foi engajar governo, bancos e o ecossistema financeiro para que a ideia saísse do papel. Vale destacar que todo o desenvolvimento aconteceu dentro do Banco Central, com equipes de tecnologia dedicadas a garantir que o lançamento acontecesse dentro do prazo e para valer.

Tudo isso fez com que uma tecnologia nacional se tornasse uma referência para o mundo. Brandt completa: "Eu acho que a gente pode se orgulhar de que o Pix é um produto 100% brasileiro."

Pai do Pix: "Tivemos de convencer os bancos dos benefícios do Pix"

Convencer os bancos a embarcar no Pix foi um desafio. Era preciso mostrar que, apesar da queda de arrecadação de algumas tarifas, os ganhos seriam muito maiores: digitalização dos serviços, redução do número de agências físicas, menos dinheiro em espécie circulando e, por consequência, redução nos custos de segurança e transporte de valores. Com a entrada de 70 milhões de pessoas no sistema financeiro, os bancos ganharam clientes que passaram a consumir outros serviços.

Para as empresas, a base de pagadores também cresceu: enquanto 100 milhões tinham acesso ao cartão de crédito, hoje 170 milhões usam o Pix. Isso gerou um círculo virtuoso de consumo e receita. Nem a Covid-19 foi capaz de interromper o cronograma ousado de lançamento desse queridinho dos brasileiros, que previa apenas um ano para tirar o ecossistema do papel. Marcado para ir ao ar em novembro de 2020, a data foi cumprida sem atrasos. Para Carlos Eduardo Brandt, a pandemia trouxe mais pressão, mas também mais comprometimento. E o resultado foi um dos maiores marcos do sistema financeiro no Brasil.

Pix já é aceito fora do Brasil e integração internacional está nos planos, diz 'pai do Pix'

O Pix mostrou que era possível tornar os serviços financeiros mais rápidos e acessíveis. A partir dele, o Banco Central começou a explorar sinergias com outros sistemas, como o open finance, o que permitiu criar funcionalidades como o Pix por aproximação. O impacto dessa tecnologia 100% brasileira foi além das fronteiras. E hoje já é possível realizar alguns pagamentos via Pix em países como Argentina, Chile e Portugal.

Carlos Eduardo Brant, o Pai do Pix, conta que até o nome da operação foi escolhido por ser curto e facilmente entendido em outros idiomas, sobretudo o inglês. Ainda não há um sistema tão amplamente adotado no mundo como o Pix, mas é possível encontrar semelhanças com o UPI, desenvolvido na Índia. Ambos oferecem tecnologias como QR Code e chaves de identificação, mas a diferença está no contexto: enquanto o Pix alcançou 90% da população adulta brasileira, na Índia a taxa de adoção é de cerca de 50%.

Segundo Brandt, o sucesso do Pix despertou o interesse de outros países, mas não existe uma fórmula que possa ser simplesmente replicada. Ele reforça que cada local tem suas necessidades, e ouvir as demandas da população antes de criar o produto foi uma das chaves para a adoção em massa do Pix.

A serviço do FMI fora do Brasil, 'pai do Pix' sente falta de duas coisas: "Pix e churrasco"

O Pix nasceu multiproposta e universal, pensado para ser alternativa a outros meios de pagamento. Para o futuro, a ideia é acompanhar as necessidades que vão surgindo junto com as novas tecnologias e com modelos de negócio inovadores. Segundo Carlos Eduardo Brandt, o Pai do Pix, as novidades serão implementadas passo a passo, sempre com lastro nas necessidades reais dos usuários.

O próximo grande movimento é o Pix parcelado. Mas, quando se fala em crédito, a cautela é maior. O Pix é um ecossistema de pagamentos, não de crédito. A lógica é apoiar todas as inovações que fizerem sentido para o ecossistema e trouxerem segurança. O foco atual é fortalecer a operação para que integrações futuras com carteiras digitais e outras soluções aconteçam de forma sólida. O Pix também já é visto como um produto de exportação nacional. O mundo inteiro acompanha o que o Brasil está fazendo, embora os desafios para transformar o Pix num sistema de pagamentos internacionais ainda sejam grandes.

