O problema da 'cultura oppa' e da infantilização de atores adultos

Essa semana vamos colocar o dedo numa ferida que a Hallyu insiste em cobrir com um band-aid de glitter. Estou falando da infantilização de atores sul-coreanos, um fenômeno crescente por aqui nas redes sociais, onde vemos um exército de fãs defendendo com unhas e dentes homens feitos, de 30, 40 anos, donos do próprio nariz e com contas bancárias mais saudáveis que as nossas, como se fossem bibelôs de porcelana indefesos. A cada polêmica, por menor que seja, surge a narrativa de proteção, transformando grandes nomes da indústria em crianças que precisam de auxílio.

Por trás desse 'cuidado' existe um preconceito velado, uma xenofobia que se disfarça de afeto. Essa atitude tem uma mentalidade colonialista, que assume que homens asiáticos são frágeis, incapazes de tomar as rédeas da própria vida ou de arcar com as consequências dos seus atos. É como se o sucesso deles fosse um acaso e, sem a vigília constante do fandom ocidental, eles desmoronariam. Será que eles não sabem ler um contrato? Pagar as próprias contas? Chamar um advogado? Essa visão não só é ofensiva, como também desumaniza e retira a agência de profissionais que navegam em uma das indústrias mais competitivas do planeta.

Enquanto esses homens adultos são perdoados por crimes como dirigir sob efeito de álcool, acusações de abuso, violência e maus-tratos, e acabam recebendo um tapinha nas costas e um novo papel de protagonista como prêmio de consolação, as mulheres da indústria são crucificadas por muito menos. Deixe uma atriz ousar ter uma opinião, namorar a pessoa 'errada' ou simplesmente existir fora da caixinha de donzela e sua carreira é enterrada viva. É um show de misoginia que a indústria e parte do público aplaudem de pé.

Toda essa distorção é alimentada pela infame 'Cultura Oppa', uma fantasia perigosa de que o ator é uma extensão do personagem romântico que ele interpreta na tela. Muitos fãs consomem essa ficção e embarcam numa jornada bizarra em busca do 'marido asiático', misturando a infantilização com um fetichismo étnico problemático. Essa projeção não apenas cria expectativas irreais, mas também perpetua estereótipos e transforma seres humanos em objetos de desejo fabricados pela ficção.

Como minha terapeuta fala para fazer todo dia: eu gostaria de agradecer a mim mesma, por jamais ter desistido em tempos difíceis. E sempre lembrar que você tem que acreditar em si! Rosé, integrante do Blackpink é a primeira artista de k-pop a vencer na categoria 'Música do Ano' no VMAs. Ela venceu com 'APT.', parceria com Bruno Mars.

Livro da semana: 'Água'

O primeiro livro ilustrado da newsletter é também um projeto de quatro mãos, com a reunião da premiadíssima artista sul-coreana Suzy Lee e do músico Lucid Fall. Com 64 páginas, a obra foi publicada no Brasil pela Editora Caixote e vem em formato de sanfona, com os desenhos de Lee passando pelas folhas como ondas, em pinceladas e poucas palavras. Na parte traseira da 'sanfona', temos as partituras da música de Lucid Fall.

Conhecida por sua trilogia da margem, com os livros 'Espelho', 'Onda' e 'Sombra', Suzy é responsável pela dinâmica criativa e espetáculo visual da obra, transformando a estrutura física do livro em parte importante da narrativa. A edição sanfonada é necessária para a nossa navegação.

Do outro lado, entra Lucid Falls, músico-agricultor (definição do próprio), que começou na música como membro da banda indie sul-coreana Misoni. A história ter uma 'OST' enriquece a narrativa e deve ser escutada enquanto a obra é apreciada. Juntos, eles conseguem criar uma experiência diferente e interessante ao leitor. A canção 'Água' é do disco 'Oh, Love', de 2005.

O livro começa em uma piscina, com alguém boiando e com o questionamento; 'já pensou virar água? Ser água?'. A partir daí, as artes de Lee vão entrando umas nas outras, refletindo sobre diferentes formas, objetos, e tudo pode ser lido como um devaneio do homem que lá no início está boiando, ou uma meditação, mentalização do que ele gostaria de ser em tempos difíceis como os que vivemos.

No final das contas, 'Água' é uma obra para ser sentida, não apenas lida. É uma experiência sensorial completa sobre a coragem de dar o primeiro mergulho e a beleza de se perder na própria imaginação. É a prova de que uma narrativa poderosa não precisa de muitas palavras para nos tocar profundamente.

Momento Dramas

'A jogada da vitória'

Uma das maiores surpresas do ano até agora, 'A jogada da vitória' é um drama que entrega superação, personagens bem construídos e uma jornada incrível de um treinador e um time que não desistem jamais. Acompanhamos um ex-jogador de rúgbi que teve a carreira encurtada e que tenta se redimir administrando um time. Na escola ele reencontra sua antiga namorada. É daqueles dramas esportivos que aquecem o coração. E ainda temos Kim Yohan atuando! 'Try: We Become Miracles', 2025 | Criação - SBS | Elenco - Kim Yo-han e Im Se-mi | Onde - Netflix | País - Coreia do Sul

'Twelve Letters'

Diferente de quase todos os dramas chineses que possuem ao menos 24 episódios, 'Twelve Letters' tem apenas 12 arrebatadores capítulos, que nos fazem percorrer diferentes décadas em uma melancólica, misteriosa e bonita viagem ao tempo. Um dos personagens está em 1991 e o outro em 2026 e eles se comunicam por cartas. A dica é: prepare os lencinhos para maratonar essa preciosidade. As lágrimas não são poucas. 'Twelve Letters', 2025 | Criação - Tencent Video | Elenco - Zhou Yi Ran e Wang Ying Lu | Onde - VIKI | País - China

'Revamp'

A primeira série do casal BounPrem na GMMTV foi bastante aguardada e finalmente chegou trazendo mais vampiros para a emissora. Nela, Punn, personagem de Prem, liberta acidentalmente o vampiro Ramil (Boun) de uma pintura. Agora sem poderes e perseguido por caçadores, Ramil precisa da ajuda de Punn para sobreviver nessa nova realidade. Apesar de ser sobre vampiros, a série tem momentos bem engraçados e Ramil parece uma criança aprendendo tudo de novo. 'Revamp: The Series', 2025 | Criação - GMM25 | Elenco - Boum e Prem | Onde - iQIYI | País - Tailândia

Mitski: de projeto de TCC ao sucesso indie

O Gerações Ásia da semana, assim como nossa seção literária, vai navegar por outros mares, e trazer uma das maiores artistas indie da atualidade, a Mitski. Nascida no Japão, filha de mãe japonesa e pai americano, ela passou a vida pulando de país em país por causa do emprego do pai. E isso se tornou um ponto-chave da sua identidade e rendeu muitas letras profundas sobre não pertencer a lugar nenhum. Ela transformou essa angústia em hinos para toda uma geração inquieta e ansiosa.

O início da carreira de Mitski é bastante interessante, pois seu 'debut' foi na verdade um projeto de TCC! Ela estudava na SUNY Purchase em Nova Iorque e compôs seus dois primeiros discos como trabalhos acadêmicos. Primeiro 'Lush' e depois 'Retired from Sad, New Career in Business', lançados em 2012 e 2013 respectivamente.

Extremamente eclética, seja nos instrumentos e arranjos que utiliza, desde pianos e orquestras, até guitarras e sons mais viscerais, Mitski combina uma série de incomodações e coloca de forma bastante explícita em seus trabalhos. O não pertencimento é apenas um dos tópicos que ela toca. Solidão, relacionamentos, afetos, inseguranças e traumas também são temas recorrentes nas suas canções.

Mitski tem uma força visual muito forte e consegue transformar os conceitos em algo muito característico dela. Rainha do pop e do rock melancólico, ela se tornou a voz da nossa angústia existencial, do não-pertencimento, do fora da caixa, dos corações partidos e identidades em constante construção.

O álbum para entender a virada de chave na carreira da cantora é 'Bury Me at Makeout Creek' (2014).

Playlist

aespa, DAY6, HYOLYN, ZEROBASEONE e MONSTA X . Ouça a seleção de Splash com os maiores destaques do Universo K-Pop. Ouça no link

Segunda

CORTIS - Lança 'COLOR OUTSIDE THE LINES' (primeiro EP)

Haechan (NCT 127/Dream) - Lança 'Taste' (primeiro álbum)

CIX - Lança 'GO Chapter 1: GO Together' (oitavo EP

MOMOLAND - Lança 'RODEO' (single digital)

JINNY (ex-Secret Number) - Lança 'Towards the Light' (primeiro miniálbum)

KIM FEEL- Lança 'HAPPY END' (single digital)

Terça

ALL(H)OURS - Lança 'VCF' (quarto miniálbum)

Quarta

WENDY (Red Velvet) - Lança 'Cerulean Verge' (terceiro miniálbum)

Sexta