Documentário da Netflix choca público: 'Coisa mais perturbadora que já vi'

Já está disponível na Netflix o documentário "Número Desconhecido: Catfishing na Escola", que tem deixado o público em choque nas redes sociais.

Documentário conta um caso de cyberbullying que foi parar no FBI. Um casal de adolescentes, Lauryn e Owen, começa a receber dezenas de mensagens que vão ficando cada vez mais explícitas e violentas ao longo de meses.

Preocupados, os pais dos dois procuram as autoridades e o caso domina a cidade. As mensagens continham informações que só pessoas próximas de Lauryn e Owen saberiam. Os interrogatórios vão causando suspeitas e destruindo relacionamentos entre os colegas de classe.

A resolução do caso causou revolta no público. No X, teve gente dizendo que o documentário foi "a coisa mais perturbadora que já vi na vida".

Acabei de assistir o documentário unknown number da netflix e juro que foi a coisa mais perturbadora que eu já assisti em toda a minha vida. eu to chocada com esse plot e encarando o nada desde que acabou pic.twitter.com/a1sZ0w6bbg -- carol (@wtf_carol) September 7, 2025

numero desconhecido da netflix sendo o maior absurdo que ja assisti minha cabeça so vai pensar nisso nas próximas duas semanas



to boa nao. pic.twitter.com/wFYHDqzNev -- duda (@ilipronte_m) September 8, 2025

É tudo verdade?

Imagem: Arte UOL

Atenção: a partir daqui, o texto contém spoilers sobre o documentário "Número Desconhecido: Catfishing na Escola", inclusive a identidade do autor dos ataques. Prossiga com cautela!

Sim, o caso realmente aconteceu. Lauryn e Owen receberam as primeiras mensagens em outubro de 2020, e em dezembro de 2022 as autoridades prenderam a autora dos ataques: Kendra, a mãe de Lauryn.

Ela ficou na prisão até agosto de 2024. Kendra foi condenada a 19 meses de prisão pelo crime de stalking de menores de idade.

A diretora diz que Kendra só topou participar do documentário quando a maioria das cenas já havia sido filmada. "Ela quis se sentar conosco e contar a sua versão da história. Ela também queria que Lauryn a visse fazendo isso", disse Skye Borgman em entrevista à Netflix.

A primeira entrevista com Lauryn aconteceu em 2023, quando a mãe dela ainda estava na prisão. "Na época, ela amava a mãe. Ela só queria ter a sua mãe de volta", relembra a diretora. Um ano depois, quando Kendra já havia cumprido sua pena, a jovem parecia ter mudado de opinião: "Ela queria ser mais cuidadosa ao falar desse relacionamento".