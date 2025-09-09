Levou para a cama? Dossiê de bonitões faz Odete tremer de medo em Vale Tudo

O nome de Odete (Debora Bloch) vai circular em uma notícia polêmica dentro da TCA no capítulo de amanhã (10). em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Os bastidores da TCA estão "pegando fogo". Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. Após essa conversa, Marco Aurélio afirma que achou estranho o elogio que a chefe fez à clínica de estética de Leila.

Uma reportagem expõe a intimidade de Odete e ameaça a empresária. Ela fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA. Em seguida, Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA.

Mais tarde, Freitas comunica a Marco Aurélio que o contato deles avisou que a Polícia Federal fará uma batida na Essenza. Já sabendo o risco que correrá, o executivo da TCA avisa a Leila que eles foram denunciados.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.