Leonardo DiCaprio faz rara aparição com namorada de 27 anos; conheça

Colaboração para Splash, em São Paulo

Leonardo DiCaprio, 50, foi visto com a namorada Vittoria Ceretti, 27, na estreia de seu novo filme "One Battle After Another".

O que aconteceu

Os dois foram vistos ontem (8), na estreia do longa-metragem, que aconteceu em Los Angeles, nos EUA. A modelo italiana foi clicada ao lado dos pais do artista, George DiCaprio e Irmelin Indenbirken.

Apesar de aparecer próxima aos pais do ator, ela não foi fotografada com Leonardo DiCaprio. Raramente os dois são vistos juntos em eventos oficiais.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti começaram a namorar em agosto de 2023. Ela é a primeira namorada do astro a permanecer com ele após os 25 anos.