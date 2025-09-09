Topo

Leonardo DiCaprio faz rara aparição com namorada de 27 anos; conheça

Leonardo DiCaprio e namorada, Vittoria Ceretti, vão à estreia de "One Battle After Another" - Reprodução/Instagram
Leonardo DiCaprio e namorada, Vittoria Ceretti, vão à estreia de 'One Battle After Another'
09/09/2025 10h08

Leonardo DiCaprio, 50, foi visto com a namorada Vittoria Ceretti, 27, na estreia de seu novo filme "One Battle After Another".

Os dois foram vistos ontem (8), na estreia do longa-metragem, que aconteceu em Los Angeles, nos EUA. A modelo italiana foi clicada ao lado dos pais do artista, George DiCaprio e Irmelin Indenbirken.

Apesar de aparecer próxima aos pais do ator, ela não foi fotografada com Leonardo DiCaprio. Raramente os dois são vistos juntos em eventos oficiais.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti começaram a namorar em agosto de 2023. Ela é a primeira namorada do astro a permanecer com ele após os 25 anos.

