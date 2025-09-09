Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca
Isabella Santoni, 30, aproveitou o dia de sol em praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.
O que aconteceu
A atriz foi fotografada renovando o bronzeado na praia após mergulho. Nas imagens, a artista aparece sentada em uma cadeira de praia usando um biquíni laranja.
Além dos trabalhos como atriz, Isabella agora também atua no mercado imobiliário. Ela assumiu a direção criativa da Origem Incorporadora, focada no mercado de luxo do Rio de Janeiro.