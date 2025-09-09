Topo

Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca

Isabella Santoni aposta em biquíni laranja em dia de sol na Barra da Tijuca Imagem: Dilson Silva/AgNews
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 12h09Atualizada em 09/09/2025 12h09

Isabella Santoni, 30, aproveitou o dia de sol em praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz foi fotografada renovando o bronzeado na praia após mergulho. Nas imagens, a artista aparece sentada em uma cadeira de praia usando um biquíni laranja.

Além dos trabalhos como atriz, Isabella agora também atua no mercado imobiliário. Ela assumiu a direção criativa da Origem Incorporadora, focada no mercado de luxo do Rio de Janeiro.

Imagem: Dilson Silva/AgNews

