Influencer revela preconceito por tamanho de bumbum: 'Julgada como burra'

Janaína Prazeres fala de preconceito com corpo Imagem: Reprodução/Instagram
Colaboração para Splash, em São Paulo

09/09/2025 08h27

A influenciadora Janaína Prazeres admitiu já ter sofrido preconceito devido ao tamanho de seu bumbum.

O que aconteceu

A modelo afirmou que sua inteligência foi questionada. "Já fui julgada como burra pelo tamanho do meu bumbum. Existe a ideia de que mulher com curvas não pode ser inteligente, como se a aparência definisse tudo", disse à Quem.

De acordo com ela, sentiu esse preconceito maior fora do país. "Quando morei fora do Brasil senti ainda mais isso, porque nem sempre as curvas da brasileira são vistas de forma respeitosa. Muitas vezes somos reduzidas a estereótipos", destacou.

Janaína Prazeres será apresentadora da final do Super Miss Bumbum Brasil 2025, que acontece em 11 de setembro. "Durante anos tentaram me reduzir a uma parte do meu corpo. Estar à frente do Miss Bumbum mostra que aquilo que antes era motivo de julgamento agora é também motivo de reconhecimento. Não sou só o corpo que comentam, sou também a mulher que conduz a final do concurso."

